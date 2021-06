Hoo presenta "003 Mixtape", su debut musical, con un sonido actual e internacional

Xabi Hoo comienza un nuevo proyecto de música urbana. El joven cantante de Bilbao, tras 10 años ininterrumpidos en la escena de rock vasca como vocalista de Enkore, se sumerge ahora en géneros como el R&B y el rap, fusionándolos con el club, el rock o la música latina. Una aventura en solitario que surge de la necesidad de dar un giro y sacar todo aquello que debe ser dicho y escuchado por el mundo.

Hoo tiene como principal intención ofrecer un sonido actual e internacional siendo la alternativa en euskera a la música que está conquistando las radios y pistas de baile a lo largo y ancho del planeta. Este proyecto tan personal se materializa en '003 Mixtape' que ha presentado en Cara de LOS40 Euskadi, con 3 canciones que te invitan a bailar y llorar a partes iguales y que son un reflejo de cómo ha influido la pandemia de la Covid-19 en su protagonista.

Cara A: Fuiste la voz de Enkore durante muchos años, ¿cómo fue el proceso de lanzarte a la aventura en solitario?

Hoo: No me quedaba otra opción. Personalmente, mentalmente, psicológicamente... necesitaba hacer esto, era una carga que había llevado todos esos años. Yo era consciente de que estaba en una banda de rock y ciertas cosas no las podía hacer pero las quería hacer, ciertos mensajes igual demasiado personales míos no tenían cabida en ese proyecto. Aunque muchas veces intentaba incluso forzarlo yo veía que éramos 4, una banda de amigos y yo decía "no puedo meter con calzador esto". Llegó un momento en el que dije "o lo saco o esto se me viene demasiado encima y voy a vivir con esta carga toda la vida", entonces dije "fuera". No sé si fue valiente o poco valiente pero no pude aguantar la tentación y dije "tengo que hacer esto sí o sí".

Cara A: Te has sumergido en la música urbana, un estilo que no estamos muy acostumbrados a escuchar en euskera...

H: Me encanta escuchar música y saber qué está sonando. Cojo la lista de éxitos de Estados Unidos y digo ¿qué suena y por qué no hacemos esto aquí? Tengo la sensación de que aquí siempre llega todo dos o tres años tarde en el mejor de los casos, que a veces suele ser cinco o incluso diez. Aunque hay grupos que están muy al día, sí que echo en falta esa vanguardia musical sobre todo en euskera. Estamos muy cómodos en los moldes de hace 20 - 30 años y parece que nos cuesta salir de eso, hay pocas alternativas a lo más clásico. Eso es un poco mi apuesta, quiero hacer algo que parezca que puede estar sonando en inglés en Atlanta.

Cara A: ¿Da vértigo comenzar un proyecto tan diferente y compartirlo con la gente?

H: Siempre hay vértigo porque por mucho que yo haga música para mí, no deja de haber un público. Yo lo hago porque necesito contar esto que os cuento en la canción pero a la vez tengo miedo porque no sé si quien escuche esto va a entenderme, y necesito que me entiendan. Necesito que esos fantasmas que tengo dentro se repartan entre más gente. Es como pasar un poco el marrón a más gente pero es verdad que esa carga que llevo dentro se me aligera un poquito si el resto la comprende y la comparte.

Cara A: Está claro que la música es la vía de escape para mucha gente, para ti es tu terapia y en el tema 'Bi' lo dejas muy patente...

H: Este tema es pura terapia. Surge en un momento de cambios en mi vida en el que había acabado toda la vorágine del grupo, entramos en una pandemia mundial, incluso yo arrastraba una ruptura... se me acumularon un montón de cosas. Quizás es demasiado llamarle depresión pero tuve unos momentos malísimos en los que no me entendía a mi, no comprendía nada de lo que ocurría en mi entorno y empecé a escribir esto de una forma surrealista. Salían las palabras y no entendía por qué estaba escribiendo eso, lo he podido comprender una vez salido de todo eso. Cobran sentido las palabras, por qué dije esto y esto... ahora lo entiendo. En ese momento era un poco "no sé ni que estoy escribiendo", estaba grabando en el estudio, le di al rec y me lancé. Es una de las canciones de toda mi carrera a la que mas cariño le tengo. Para mi fue una ayuda sin ninguna duda y con que a alguien le llegue o le valga lo mas mínimo me doy con un canto en los dientes.