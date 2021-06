Tini: “Me hace muy feliz tener una canción con Lola Índigo y Belinda”

Tini no toca techo. La argentina, ya consagrada como una de las figuras imprescindibles de la escena latinoamericana, continúa sumando éxitos en su discografía gracias a sus sólidos proyectos y unas ambiciosas colaboraciones que la han posicionado en los charts más importantes. Acaba de sacar Miénteme, su segundo 'feauting' con María Becerra, y sobre esta canción ymucho más ha hablado en LOS40 Global Show, el programa liderado por Tony Aguilar .

La conexión con María Becerra

"Hay una conexión mágica entre nosotras. María Becerra, además de ser un gran artista, es una persona muy hermosa. La gente ha visto la conexión que hemos tenido desde lo que pasó con High. Estaba todo el mundo esperando esta colaboración y lo que pasó superó todas las expectativas".

Videoclip oficial de 'Miénteme'

La experiencia y las nuevas generaciones

"Todo lo que me está pasando no hubiera pasado si yo no tuviera la experiencia y el oficio que me dio la cantidad de proyectos anteriores que hice. Uno del que se acuerda mucha gente es Violetta, que marcó mi vida. Estoy agradecida de conocer a todos los artistas que están saliendo de Argentina y todo lo que está pasando con los productores musicales de mi país".

La felicidad de colaborar con Lola Índigo y Belinda

"Estoy recontenta con ese tema. Lola me cae muy bien y tiene una fuerza en todo lo que hace que es muy admirable. Y Belinda me marcó en algún momento de mi vida y tener una canción con ellas dos me hace muy feliz. No falta mucho para que salga esa colaboración".

Ser atrevida tras ser chica Disney

"Antes había muchas cosas que no las sentía porque, simplemente, no había llegado por la edad. Hoy, que tengo unos determinada años y he vivido cosas personales y profesionales, veo las letras, las canciones, mi forma de expresarme, de estar arriba de un escenario de otra manera porque eso viene de la mano de la madurez y el crecimiento".

Si quieres ver la entrevista completa de Tini en LOS40 Global Show…¡dale al play!