La chica Disney que ha reaparecido como una Bratz: “Es literalmente Cloe”

Nuestrxs artistas de cabecera saben como nadie que a la hora de anunciar un nuevo lanzamiento hace falta llamar la atención. No vale solo con el clásico 'se vienen cositas', sino que hay que anticipar esas 'cositas' con una pieza sorprendente, sonora o visual.

Eso es lo que ha debido de pensar Dove Cameron. La actriz y cantante norteamericana se dio a conocer al protagonizar la serie de Disney Liv y Maddie, y desde entonces se ha consagrado como una de las personas más apoyadas en redes con la friolera de 43 millones de seguidores en Instagram.

Con un altavoz tan grande, era seguro que la manera de anunciar su nuevo proyecto daría mucho de lo que hablar, y así ha sido, pero no solo por toda la gente a la que ha llegado. Dove sorprendía publicando una primera imagen cuyo parecido con unas populares muñecas tienen todxs bastante claro.

"¡Eres una Bratz!", "Eres literalmente Cloe de las Bratz", "Pareces una muñeca"... Estos son solo algunos de los comentarios que los usuarios de Instagram han dejado en la fotografía. Tampoco han faltado los guiños musicales: "Dove es una 'Barbie girl in a Barbie world'". De hecho, había quien se preguntaba si su cara parecía más la de una muñeca Bratz o Barbie, pero más allá de este matiz no han existido dudas con el símil.

El porqué de este parecido parece ser algo totalmente casual, motivado por el maquillaje facial de Cameron en las tomas (y no por una supuesta operación, como también se ha apuntado). Lo que sí sabemos seguro es lo que la también cantante estaba tramando: se trataba del videoclip de su nueva canción, Taste of you, acompañada de la productora ucraniana REZZ.

Habrá que comprobar si, después del estreno del vídeo, Dove ha puesto punto final a su supuesta incursión en el mundo Bratz, o si nos tiene guardada alguna otra sorpresa a este respecto. Una casualidad que quienes la siguen en sus redes no han querido dejar escapar.