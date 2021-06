BTS y su single CD de ‘Butter’: fecha de lanzamiento, contenido y toda la info que debes saber

Los chicos de BTS triunfan por todo el mundo con su música. Su último éxito ha sido Butter, el segundo sencillo en inglés que ya ha conquistado a todo su público de todos los lugares del mundo.

La exitosa banda de K-Pop estrena en unas horas su nuevo álbum en japonés: BTS, The Best. Pero este no será el único lanzamiento que veremos y escucharemos próximamente.

Los surcoreanos han anunciado el single CD de Butter. ¿Quieres saber más información sobre este proyecto? ¡Sigue leyendo!

Día y hora de estreno

El CD de Butter llegará al mundo el próximo 9 de julio a las 6:00 horas en España. No obstante, puede reservarse desde el 15 de junio hasta el 8 de julio.

¿Que incluirá el CD?

Como ya es constumbre en los lanzamientos discográficos de BTS, contará con dos versiones. Una de ellas se titula Peaches, y la otra, Cream. Según BTS Spain, esto es lo que incluye este lanzamiento:

CONTENIDO DEL SINGLE CD DE 'BUTTER' 1 CD: 2 versiones

1 Caja: 2 versiones / 140*140*40 mm

1 Photobook: 2 versiones / 137*137 mm / Cream 108 páginas, Peaches 104 páginas

1 Photocard: 2 versiones / 8 en total / aleatoria

1 Instant photocard: 1 versión

1 Photo Stand: 2 versiones / 137*95 mm

1 Carta doblada con mensaje: 7 en total / Aleatoria

1 Pegatinas: 2 versiones

2 Cartas de letras

1 póster: 2 versiones / 82,2*54,8 cm / Solo en la primera impresión*

Las canciones

Además de su nuevo hit en inglés, se han disparado los rumores en redes sociales de que podría incluir otro tema titulado Permission To Dance. De momento se desconoce si esto es oficial, pero lo que también podría incluir es la versión instrumental de ambas canciones.

Dónde comprarlo y precios

En España aún no es seguro del lugar donde se puede obtener el single CD de Butter, pero existen diversas plataformas online que lo venderán. Weverse Shop es una de las principales. En este caso, su precio para el CD aleatorio será de 13,63€, mientras que el del set será de 27,28€. KTown4U, KpopTown, KpopMart y CokoDive son otras de las páginas webs.

Además, si lo obtienes en Weverse Shop, te llegará también un regalo exclusivo. En el caso de reservar tu copia en la pre-venta, recibirás una photocard y una funda para ella. En el caso de comprar un set, recibirás un film aleatorio.

Y tú, ¿estás listo/a para este nuevo lanzamiento de BTS?