Los 30 videojuegos que Xbox ha mostrado en el E3 2021

El E3 2021, la feria de videojuegos más importante del sector, ha coronado de momento a Xbox como una de las grandes triunfadoras del evento. El Xbox and Bethesda Games Showcase ha servido a la compañía de Redmond (Washington, Estados Unidos) para mostrar 30 títulos, 27 de los cuales llegarán a Xbox Game Pass.

Juegos triple A, títulos independientes... todos los videojuegos que llegarán a consolas optimizados para Xbox Series X y Xbox Series S, ofreciendo rendimiento, velocidad y funciones de nueva generación. El compromiso de la compañía es lanzar mensualmente estos títulos que aterrizarán día 1 en Xbox Game Pass, encabezados por cinco nuevos títulos de Xbox Game Studios.

Halo Infinite, que ofrecerá multijugador gratuito por primera vez en su historia, dándonos la oportunidad de construir una comunidad de Halo aún más grande. Se lanzará estas Navidades.

Forza Horizon 5, un vibrante espectáculo de nueva generación, con el mundo abierto más grande y diverso jamás visto en un Forza Horizon gracias a la potencia de Xbox Series X. Lanzamiento el 9 de noviembre.

Age of Empires IV, la nueva entrega de la querida saga de estrategia de PC, se lanzará el 28 de octubre.

Psychonauts 2, continuación del clásico de culto de 2005 desarrollado por el galardonado equipo de Double Fine Productions, llega el 25 de agosto.

Sea of Thieves: A Pirate’s Life, una épica aventura original que lleva Piratas del Caribe a Sea of Thieves en forma de actualización gratuita el 22 de junio.

Starfield y Redfall serán juegos exclusivos en consolas Xbox. Starfield, el esperadísimo RPG de Bethesda Game Studios, se lanzará el 11 de noviembre de 2022, y Redfall, un shooter cooperativo de las mentes creativas de Arkane Austin, se lanzará en el verano de 2022. Ambos llegarán en exclusiva a Xbox Series X|S y PC.

A este listado hay que sumar otros juegos como Back 4 Blood, Hades, Among Us, Yakuza Like a Dragon (lo que significa que toda la serie principal es ahora jugable en Xbox Game Pass), Replaced, The Elder Scrolls Online: Console Enhanced, The outer worlds 2, Slim Rancher 2, Shredders, Sommerville, Atomic Heart, The Ascent, Twelve minutes, Party animals, A plague tale Requiem, Diablo II Resurrected, Battlefield 2042, Far Cry 6, Contraband, Eiyuden Chronicle: Rising, o S.T.A.L.K.E.R. 2 (en PC).

En Xbox Wire tenéis toda la información al completo de todos y cada uno de los juegos.