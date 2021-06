De BTS a Beret y Melendi: todos los estilos, en el repaso en vídeo a la lista

De nuevo otra semana con grandes subidas (y alguna estrepitosa caída) en la lista. El número uno es para Beret y Melendi con Desde cero: el sevillano y el asturiano han tenido que escalar 14 posiciones para alcanzar el primer puesto después de 25 largas semanas en el chart. Y, sin embargo, la suya no ha sido la subida más fuerte: ha habido otra artista que ha ascendido aún más vigorosamente: Aitana, quien con 11 razones se ha propulsado 15 posiciones hasta quedarse en el #7. Impresionante salto de este tema que ya fue número uno y vuelve a contar como favorito. La entrada más importante (y única) ha sido la de Marc Seguí, Pol Granch y Rauw Alejandro con Tiroteo remix (#35); de este modo, Marc se estrena en la lista y Pol hace doblete (tiene No pegamos en el #23). El récord de permanencia continúa en poder de otro que hace doblete: Nil Moliner. Mi religión suma ya 46 semanas en el ránking (ahora en el #38), mientras que Libertad asciende al #22. En cuanto a grandes bajadas, cabe destacar la de Tiësto: 10 puestos ha perdido el veterano DJ con The business, que ahora se sitúa en el #17 (fue Nº1). Abriendo la cuenta atrás como farolillo rojo están los chicos de BTS con Dynamite (que lideró el chart dos semanas). Desaloja la lista Vida de rico, de Camilo, que se colgó la medalla de oro dos semanas. Con él comienza el repaso a la lista en vídeo.