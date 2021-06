¿Qué harías si compras un mueble y te encuentras esto en un cajón?

Ya sabes que Anda Ya nos encanta lo paranormal; será porque en general, en el equipo no somos muy normales. Aún así, estamos convencidos de que la noticia viral de la que hemos hablado hoy en el programa le pondría los pelos de punta a más de uno.

No nos cabe duda de que alguna vez has vendido o comprado algo por internet, y no, no nos referimos a Amazon, sino a alguna app o web de objetos de segunda mano en la que puedes acceder a las pertenencias de cualquier persona.

Está claro que por norma general, todo suele salir bien; especialmente con artículos sencillos, como la ropa, que normalmente su dueño original procura revisar para ver si tiene desperfectos, vaciarle los bolsillos o lavarla antes de ponerla a la venta. Aunque parece que no ocurre lo mismo con los muebles.

Ya sabes que en nuestra sección "Me bajo de la vida", nuestros presentadores, Dani Moreno, "el Gallo" y Cristina Boscá siempre nos sorprenden con las noticias más virales o más llamativas de internet.

Anda Ya - Me bajo de la vida: ¿Qué harías si te encuentras esto en un mueble?

Valencia Vibing es una tiktoker californiana que quiso hacerse con un juego de mesitas de noche en una tienda de segunda mano. Para su sorpresa, cuando se puso a darles "el repasito" que los de la tienda no debieron darle antes de venderlo, encontró en uno de los cajones una nota que parecía estar escrita a mano por un niño o niña.

Tal y como mostró en su vídeo de TikTok, en el papel se leía: "teléfono fijo de Carly" y "móvil de su madre" y dos números de teléfono que, sorprendentemente, eran los suyos, ya que la tal Carly es su hermana pequeña. Tardó en darse cuenta de que otro de los nombres que había en la nota debía pertenecer a la niña autora de la nota, y atando cabos, se dio cuenta de que el mueble pertenecía a una de sus amigas de la infancia.

¿Qué probabilidades hay de que esto pase? Se preguntaba la tiktoker en el vídeo. Entre los comentarios, sorprendentemente muchos opinaban que es habitual. Algo que "El Gallo" no entiende. Ha comentado que si a él le pasase algo así, saldría corriendo sin mirar atrás.

Y tú, ¿crees que esto es algo normal? ¿Lo de que nadie abra el cajón en tantos años o lo de que le vendas el mueble a tu amiga de la infancia?

