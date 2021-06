Las bromas por el cumpleaños de Jordi Hurtado en Twitter

El 16 de junio es una fecha señalada en el calendario, año tras año. Y no es para menos: en ese día cumple años la persona viva más mayor del mundo, es decir, Jordi Hurtado. O así lo aseguran los usuarios de Twitter, que no han querido dejar pasar la ocasión para hacer gala de su particular humor una vez más.

La veteranía del comunicador al frente del concurso Saber y ganar, que lleva en televisión desde 1997, es el origen de una duda constante sobre la verdadera edad de Hurtado. El catalán solo se ausentó del programa de La 2 de TVE durante un mes, en junio de 2016, cuando fue sustituido por Luis Larrodera. El resto de su trayectoria ha sido ininterrumpida durante estos 24 años.

Por no faltar a la verdad, lo cierto es que Jordi Hurtado ha cumplido 64 años, ya que realmente nació en 1957. Pero en la red social del pájaro lo que se ha celebrado es el 5000º aniversario del presentador, como ha publicado el periodista Borja Terán, y a la luz de la fotografía que acompaña a su tweet en su celebración también han estado otros compañeros del medio como Roberto Leal, Lucrecia o José Mota.

TVE y Saber y ganar también se suman

Ni siquiera la propia RTVE se ha podido resistir a hacer su propia interpretación de la broma de moda. A través de la cuenta oficial de su archivo histórico, la corporación ha recordado los inicios televisivos de Jordi, "ya en la Edad Media", dentro de un mítico programa llamado Si lo sé no vengo. Un espacio que en realidad se emitió en una época mucho más dulce, entre los años 1985 y 1989.

En cuanto al concurso que presenta actualmente, el elevado nivel cultural de su mecánica hace que su audiencia sea principalmente de (algo más) avanzada edad, pero su equipo y sus seguidores saben también cómo emplear el lenguaje millennial. Así lo ha demostrado una cuenta de Twitter dedicada enteramente a Saber y ganar y que cuenta con más de 9400 fans en la red social.

El perfil se ha llenado durante todo el día de reacciones al cumpleaños de Hurtado, que han ido desde la particular felicitación de un altavoz Alexa, hasta las palabras de Dios asegurando que Jordi ya estaba en la creación del mundo. Además, desde esa misma cuenta han publicado una imagen exclusiva de las infinitas velas para la tarta, que han tenido que llegar hasta Barcelona (donde se graba el concurso) por vía marítima y en unos enormes contenedores.

Ya están en el puerto de Barcelona las velas para la tarta de cumpleaños de Jordi Hurtado. Pronto llegarán a los estudios de @RTVECatalunya en Sant Cugat del Vallès. 🚢🚚🎂🕯️✖️♾ pic.twitter.com/sb1Fio3lMB — SABER Y GANAR (@Sabery_Ganar) June 16, 2021

Mientras el resto de los seres humanos sigamos vivos, el cumpleaños de Jordi Hurtado continuará dando de qué hablar cada año, y siempre con un toque de humor de lo más ingenioso. ¡Felices 64 (o 6400), Jordi!