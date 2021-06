5 razones para ver ‘Un lugar tranquilo 2’, la apuesta de John Krasinski por el terror de autor

Es difícil sacarle algún reproche a Un lugar tranquilo 2. Es una película que funciona a todos los niveles: tensión, personajes, horror, banda sonora. John Krasinski ha encontrado un filón en este cine de terror de autor, más sosegado y menos sangriento de lo habitual, en el que el se construye una atmósfera asfixiante que traspasa la pantalla y provoca escalofríos. El espectador asiste impotente a la brutalidad de la invasión aligenígena y a la deshumanización de las personas, que en este nuevo capítulo se convierten en otro de los enemigos más temidos por los protagonistas.

Como nos ha encantado Un lugar tranquilo 2 no podemos sino recomendaros que os lancéis a los cines a verla. Es una experiencia que merece disfrutarse en pantalla grande y aferrado al brazo de tu acompañante. Si aún tenéis dudas os dejamos 5 razones que hacen de Un lugar tranquilo 2 la película imprescindible para esta temporada (ojo spoilers):

1. Sus personajes

Tras los fatales acontecimientos de Un lugar tranquilo, John Krasinski abandona el barco como co-protagonista (salvo por un ligero cameo al comienzo) aunque se mantenga como director. Su lugar lo ocupa un excelente Cillian Murphy, nuevo superviviente que ayudará a la familia Abbott a salir adelante. Emily Blunt continúa con su doble papel de madre entregada y cazadora de criaturas, aunque la auténtica protagonista de Un lugar tranquilo 2 es Millicent Simmonds, la pequeña Regan, quien se convierte en la auténtica heroína de la película.

2. Su atmósfera

Krasinski consigue crear a través de los silencios, las miradas y los gestos una atmósfera asfixiante y tan cercana que uno siente que está dentro de la película conviviendo con los personajes. El silencio lo impregna todo, así que los susurros se sienten como gritos. Por eso tienen tanta fuerza algunos momentos de tensión en los que los protagonistas se ven obligados a pegar un alarido (la escena del cepo, por ejemplo). El sonido potencia por dos el efecto del miedo.

Un Lugar Tranquilo 2 | Tráiler Oficial Español | Paramount Pictures Spain

3. No es solo una historia de supervivencia

Detrás del 'tratar de sobrevivir a cualquier costa' se perfila también una historia sobre la pérdida familiar y la autosuperación de los miedos propios. Un correcto flashback sobre los orígenes de la invasión nos presenta al joven Marcus Abbott como un chico tímido e inseguro. A lo largo de la película su evolución es notable. Además, Krasinski también nos muesta cómo cada uno de los personajes lidia como puede con la ausencia de Lee Abbott, muerto tras tratar de salvar a su familia de las garras de los monstruos en la primera parte.

4. Más bichos que nunca

Una de las grandes virtudes del buen cine de terror es que no muestra demasiado. Títulos como Alien, Tiburón o La Cosa se hicieron grandes en su género porque no mostraron mucho a sus monstruos, lo que generaba mayor incertidumbre. Sin embargo, en esta segunda parte pasa todo lo contrario. Ya sabemos cómo son esos monstruos, qué pinta tienen, cómo matan y cómo cazan. Una vez descubierto el pastel se debe construir una narrativa efectiva para no caer en lo previsible. El director lo consigue, y gracias a Dios aquí la atmósfera está tan bien elaborada que ver a estos bichejos invasores no perjudica ni a la tensión ni a la incertidumbre. Al contrario: no nos centramos tanto en cómo será el enemigo sino en cómo poder escapar de él.

5. Una película 100% de terror

No nos engañemos: tendrá muchos silencios, algo de instrospección de personajes y una historia de autosuperación en tiempos de crisis, pero sobre todo Un lugar tranquilo 2 es una película de terror que funciona de forma orgánica gracias a sus personajes y su guion. Da auténtico miedo: nos vapulea por todos lados, juega con nuestros temores y utliza el silencio y la música de forma tan brillante que en cualquier momento te puedes llevar un susto de muerte y lanzar tus palomitas por los aires. Por eso es una experiencia tan satisfactoria: funciona a todos los niveles y cumple las expectativas.

Un lugar tranquilo 2 llega a los cines el miércoles 16 de junio de 2021.