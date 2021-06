Dani Fernández y Doja Cat feat. SZA, candidatos de la semana

El pasado sábado, Dani Fernández fue uno de los protagonistas de #Del40al1CocaCola. Y eso que aún no tenía ninguna canción en la lista. El ex Auryn visitó el estudio del programa para dar su Voto VIP y recibió de Tony Aguilar una estupenda noticia: la candidatura de su tema Clima tropical.

De este nuevo single charló con Tony Aguilar. “Habla de una cosa que nos ha pasado a todos: cuando conectas con una persona y te hace perder el control. Es de las mejores canciones que he hecho. Cuando escribí este tema en noviembre de 2019 nunca pensé que iba a darme estas alegrías”, dijo. Es el adelanto del segundo álbum, continuación de Incendios. A Dani podremos verle este fin de semana en LOS40 Primavera Pop, festival que puede que coincida con la entrada en lista de Clima tropical, siempre que reciba apoyos suficientes con el HT #MiVoto40DaniFernández.

Dani Fernández - Clima Tropical (Videoclip Oficial)

Otra canción, muy distinta, aguarda también en la sala de espera de candidatos. Se trata de lo nuevo de Doja Cat, la rapera que el verano pasado llegó al número uno con Say so. Ahora nos presenta Kiss me more, single en el que colabora SZA, quien también tuvo su momento de gloria en el chart de LOS40: fue número uno en enero de 2018 con What lovers do, su colaboración con Maroon 5.

Kiss me more es el primer single del nuevo disco de Doja Cat, Her, y supone un guiño a la música disco, realzado por el uso, además, de partes del tema Physical, de Olivia Newton-John. Ha sido top 10 en multitud de países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido. Si quieres que entre en lista, dale luz verde con el HT #MiVoto40.

Doja Cat - Kiss Me More (Official Video) ft. SZA

¡Suerte a todos!