“Enemigos íntimos”: El “apasionado matrimonio de amor verdadero” de Joaquín Sabina y Fito Páez

“Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un güisqui on the rocks”. Algo más duró el “apasionado matrimonio” entre Joaquín Sabina y Fito Páez. Pero tampoco mucho. La idea de grabar un disco juntos, la tuvo el argentino después de escuchar casualmente Yo, mí, me, contigo. “Tiró la piedra” al jienense, y éste acepto. El 16 de junio de 1998, después de 9 meses de trabajo “con un poquito de bronca”, llegaba Enemigos íntimos. Y poco después, un sonado divorcio. Recuperamos de nuestros archivos las declaraciones de ambos músicos. Cuando estuvieron en LOS40 presentando su disco conjunto y cuando un año después, Sabina le contaba a Joaquín Luqui lo mucho que influyó en 19 días y 500 noches su experiencia con Fito. Pero para hacer lo contrario.

“Yo, mí, me, contigo” marcó el momento de “tirar la piedra”

Enemigos íntimos (1998) fue el primer disco que Joaquín Sabina grababa con otro artista. Nada menos que con Fito Páez. Su amistad venía de lejos, se conocían desde hacía años y habían coincidido muchas veces en diferentes países. La idea fue del argentino y surgió de la forma más natural y “absurda”, como reconocería él mismo en Los 40 Principales. Estaba en São Paulo... “y antes de un concierto que tenía allí, estaba la luz apagada y tenía muchos ‘compact’ tirados ahí en el piso. Agarré uno, así de casualidad, y era 'Yo, mí, me, contigo'. Lo cogí y lo escuché, y ahí fue el momento donde me pareció interesante tirar la piedra: 'vamos a hacer un disco con texto de Joaquín y música mía, puede dar algo interesante y puede ser un buen cruce entre el clasicismo español y la modernidad argentina'".

Rodolfo “tiró la piedra”, llamó a Joaquín Ramón y éste no se lo pensó dos veces. Le resultaba atractiva la posibilidad de probar algo diferente: "El mundo musical es suyo, y es justo el mundo al que yo quería viajar. Yo quería algo con alguien que fuera distinto y distante, aunque estuviera muy cerca desde el punto de vista de la complicidad. Pero a mí lo que me interesaba era poner el pie en otro lugar que no fuera mi casa, para eso me quedo en casa”.

“No hay un precedente de esto”

Durante 9 meses, Sabina y Páez trabajaron juntos. Un mano a mano en el que las tareas estaban claramente repartidas. Joaquín se encargaría de las letras y Fito de la música. Pero “terminó desvirtuándose” y ambos participaron en todo el proceso de composición. El músico de Rosario lo explicaba en ‘Lo + 40’: "En principio fue una idea mía. La idea del disco era trabajar sobre un territorio que era el lenguaje, la palabra, realmente lo que nos une a España con toda Hispanoamérica. Me parecía interesante mezclar los textos de Joaquín con música mía... cosa que después terminó desvirtuándose porque Joaquín se metió en la música, yo me metí en los textos y terminamos haciendo un disco juntos desde el comienzo. Joaquín cree que no hay un precedente de esto”.

Efectivamente, Joaquín Sabina corroboraba que el proceso de creación de Enemigos íntimos no tenía precedentes: "Yo creo que no, yo creo que todos los discos que he visto hechos por dos son o con canciones previas, haciendo versiones de algo o hechos por teléfono. Lo que no conocía es un precedente, ni aún nadie me lo ha dicho, de dos que se juntan para escribir las canciones desde abajo".“También era un modo de unir los dos lados del mar por la lengua. Pocas veces se ha colaborado de ese modo entre Argentina y España, hemos vivido muy de espaldas”, añadía Joaquín.

Fito Páez “muy hinchapelotas”

La grabación de Enemigos íntimos se realizó en el estudio Circo Beat de Buenos Aires, propiedad de Fito Páez, también productor del disco. Según trascendió, fueron sesiones tortuosas en las que se puso de manifiesto la falta de química en el tándem. Eso sí, en las entrevistas promocionales, intentaban quitar hierro al asunto. El 20 de mayo de 1998, el álbum se estrenó en Los 40 Principales. Ese día, en el estudio estaban Joaquín Sabina y Fito Páez. El rosarino reconocía un poquito de “bronca” después del proceso de composición... “cuando empezamos a decidir sobre qué color iba a ir sobre cada canción, ahí ya hubo un poquito mas de bronca... digamos, la relación lógica que hay entre personas muy apasionadas que están haciendo lo mejor para que cada canción llegue a su punto máximo”. Joaquín agrega: “Y nueve meses después estamos aquí brindando a la salud del disco y contentos y felices... ¡y juntos!”

El autor de Y sin embargo, también apuntaba que a veces Fito llevaba la contraria, y cuando lo hacía, era muy hinchapelotas, como dicen en Argentina: “Lo que pasa es que cuando la lleva, la lleva de un modo como dicen allí muy 'hinchapelotas', pero es perfectamente capaz de bajarse del caballo y reconocer cosas cuando menos lo esperas, es muy sorprendente. Quizá, su mayor virtud sea que sigue sorprendiendo”. Y añadía que el matrimonio Sabina-Páez “no es de conveniencia. Es de amor verdadero. Tanto, que nos tiramos los platos a la cabeza todavía”.

Un “amor verdadero” que terminó en divorcio

Aunque el artista español ironizaba cuando decía que se tiraban los platos a la cabeza, terminó siendo cierto. Las desavenencias de ese matrimonio de “amor verdadero” se acentuaron a la hora de elegir quién dirigiría los videoclips. Una vez más, acordaron que cada uno decidiría un director para cada canción. El primer (y único) single fue Llueve sobre mojado, para quien Fito eligió a Mariano Mucci. Para el siguiente clip, Sabina se decantó por Luis Carrillo... pero Páez, haciendo gala de su carácter ‘hinchapelotas’, no estuvo de acuerdo. Aunque se intentó mediar y solucionar el motivo de discordia, la armonía había desaparecido.

En julio de 1998 saltó la noticia: se anulaba la gira de 60 conciertos por España y América Latina. Según los representantes de ambos "porque han roto su relación". El realizador Luis Carrillo no tuvo pelos en la lengua al afirmar que Fito Páez tenía “un problema soberbia y pedantería que lo hace insoportable". Y Joaquín publicó un poema llamado 'Querido Rodolfo Páez' con frases como "Ya es hora de terminar con esta historia interminable... pongamos el punto final y volvamos cada cual, como gatos escaldados, a ordenar nuestro tejado".

“Éramos un matrimonio bastante apasionado”

Una vez cancelada la gira, Joaquín Sabina se encontró con 8 meses libres “que nunca había tenido, sin conciertos”. Y ese tiempo se materializó en su obra cumbre: 19 días y 500 noches. Lo presentó en Septiembre de 1999 en LOS40. Joaquín Luqui destacaba: “Hay una nota en el disco en la que mandas besos a Fito eso es bonito ¿no?”. Sabina confirmaba: "Naturalmente. Pues claro, pero es que además no estamos peleados. Yo conservo muchísimo cariño muchísimo respeto y me consta que él a mí, y nos hemos visto. Él me manda besos también en su disco. Si pasó lo que pasa en los matrimonios. Éramos un matrimonio bastante apasionado".

Su trabajo con Páez provocó en Sabina una reacción a la inversa y por eso en 19 días y 500 tuvo la necesidad de huir del ‘barroquismo’ y regresar a su zona de confort: “Y también como en el álbum de Fito viajé a un país donde Fito es muy dado al barroquismo musical, hace grandes superproducciones, muchos vientos, muchos metales y tal, entonces, como reacción natural, si tú te separas de tu mujer porque no tiene tetas te buscas una con tetas. Yo me busqué una sin tetas, 'humildita'. Llegaba al hotel después de grabar con Fito y lo que me apetecía era tocar la guitarrita y una cosa más íntima, eso es lo que traté de hacer”.

Con el tiempo, la amistad se impuso y su relación se restableció. Ambos se reencontraron y siguen en contacto. Según relataba Fito en EFE: “Es una persona muy importante en mi vida a quien respeto y admiro y a quien también falto el respeto... por eso nos queremos".