40 cosas sobre Lucho SSJ, por Lucho SSJ

1. Nombre completo: Luciano Nahuel Vega.

2. Año y ciudad de nacimiento: 2002. Escobar, Buenos Aires.

3. ¿Por qué ‘Lucho SSJ’? Es el apodo de mi nombre LUCHO y la abreviación de las siglas de mi crew Súper Sangre Joven.

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Después de grabar mi primera canción.

5. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en una batalla de gallos? Los nervios jajaja.

6. ¿Y tu primera vez en un estudio de grabación? Fue en 2017.

7. Un género musical que nunca tocarías: ninguno.

8. Un artista y una artista favoritos: Lil Baby / Cardi B.

9. La música que escuchabas en casa de pequeño: en mi casa se escuchaba rock, cumbia y reggaeton. Después cuando era adolescente ya se escuchaba rap y trap.

10. Una canción con la que estés obsesionado ahora: Código Postal de Blokecon.

11. La que odies escuchar ahora mismo: nada, no odio nada de la música.

12. Una canción tuya que no te guste: ninguna. A mí me gustan todas, si no, no salen.

13. ¿Cómo definirías tu música? Fresca.

14. Si pudieses colaborar con cualquier artista ahora mismo, ¿cuál sería? Bad Bunny, siempre, o Duki, que es mi amigo.

15. El músico que está en tu agenda de contactos: hay muchos, por suerte.

16. Si no fueses cantante, serías… solo Dios lo sabe.

17. Para ti el freestyle es… una etapa del pasado que me ayudó mucho.

18. El amigo/a que te ha dado el freestyle y/o la música en general: Nico Lefleur.

19. Un hobby o un deporte favorito: me gusta mucho la NBA.

20. Lo que más te gusta de Argentina: la carne, lo unidos que estamos con los artistas, los amigos... me gustan muchas cosas de mi país.

21. Lo que menos: la inseguridad y la pobreza.

22. ¿Cómo recuerdas tu última visita a España? Era mucho más chico pero siempre me trataron increíble.

23. Una palabra que defina a tus seguidores españoles: son muy respetuosos, siempre me tratan increíble a donde voy y son unos de los motivos por los que me encanta España.

24. La red social que más te engancha: Instagram.

25: La red social que más pereza te da: Twitter.

26. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: cuando veo una injusticia.

27. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: me gusta hacer deporte. Soy fan de los sneakers y jugar a la consola.

28. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Gohan.

29. Una película (o varias) que te defina: 8 Millas y The Last Dance.

30. Algo que se te da FATAL: limpiar la casa... jajaja no me gusta nada.

31. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: la verdad no estoy obsesionado por nadie, pero admiro a Lamelo Ball.

32. Tu personalidad (eres calmado, hiperactivo...): un poco y un poco... depende del día pero soy más hiperactivo que calmado.

33. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: Poli Ladrón y Dragon Ball tenkaichi 3.

34. Lo que echas de menos: en estos momentos mi casa. Hace bastante que estamos en España y a uno le dan ganas de volver a ver a la familia.

35. Algo de lo que te arrepientas: de nada por ahora.

36. Tu palabra favorita: la que más digo es "keloke". También me gusta mucho "pikete".

37. Una manía: dejar la Coca Cola por la mitad.

38. Un placer oculto (o algo que te de vergüenza reconocer que te gusta): me gusta mucho comprar sneakers pero me da vergüenza reconocer lo que me gasto en ellos jajaja.

39. Una pista de lo próximo que traes: muchas colaboraciones con artistas españoles.

40. Si vieses a Lucho SSJ por la calle, ¿qué pensarías de él? "¿Qué edad tiene este niño y por qué lleva ese flow?" jajajaja.