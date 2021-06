10 videoclips con historias LGTBI que nos llenan de orgullo

La comunidad LGTBIQ+ ya vive su época más colorida. El próximo 28 de junio tiene lugar el día oficial del Orgullo, pero las celebraciones se llevarán a cabo desde el 25 de junio al 4 de julio.

En LOS40 no podíamos dejar pasar esta tan importante fecha. No solo reivindicamos la libertad sexual, sino que también rendimos homenajes a todxs aquellxs que se han convertido en referentes de esta comunidad. Y, ¿qué mejor forma de hacerlo que con música?

Hemos recopilado una lista de diez videoclips con historias LGTBI que han inspirado en todo el mundo. Los hay para todos los gustos musicales. ¡Dale al play y empápate de orgullo!

1. David Rees - Me Gusta Un Chico

El artista se abrió a sus seguidores hace unas semanas hablando de su sexualidad. Esta canción y su respectivo videoclip muestran su propia historia. Una historia protagonizada por el amor que David ha sentido por un chico. En las imágenes que componen el clip vemos cómo ambos disfrutan de su compañía.

2. The Veronicas - On Your Side

Jessica, integrante de The Veronicas, mantuvo un romance con la modelo y actriz Ruby Rose. Pero su relación siempre ha estado protagonizada por las idas y venidas, hasta que el 2018 hicieron oficial su ruptura. Pero en 2016, Ruby dirigió el videoclip de On Your Side, cuyas imágenes están protagonizadas por la propia Ruby y Jessica, que precisamente representan las idas y venidas de una pareja.

3. Troye Sivan - Youth

El artista australiano se deja llevar por la melodía y letra de este tema, cuyo videoclip está protagonizado por la libertad de amar a cualquier persona. Troye se besa con un chico, pero también aparecen otras chicas compartiendo momentos de pasión y romanticismo.

4. Little Mix - Power

Las chicas de Little Mix siempre han reivindicado la libertad sexual y de género, y han celebrado el amor en todos sus géneros y sentidos. Esto también lo han llevado a uno de sus videoclips. Hablamos del de Power, en el que Jade Thirwall se rodea de referentes Drag Queens: Alaska, Courteney Act y Willam.

5. Javiera Mena - Espada

La artista chilena es otra referente LGTBI. Su ideología también la ha llevado a sus proyectos. Uno de ellos es el videoclip de Espada, que muestra diversas referencias lésbicas.

6. Hozier - Take Me To Church

Esta canción ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo. Su melodía y su letra inundan de sentimientos a todo el que lo escuche, así como también lo hace su videoclip. Está protagonizado por una pareja de chicos, que son asaltados por un grupo violento tras manifestar su amor en público.

7. Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Además de hablar abiertamente de su sexualidad, Lil Nas X también ha querido llevarla a sus proyectos musicales. Uno de ellos ha sido el videoclip de su nuevo hit. Este, cargado de simbología, muestra a diversos personajes de la mitología y la Bilblia. El rapero incluso comparte un baile erótico con Satanás, siempre mostrando la dualidad de lo que socialmente se conoce como "la masculinidad" y "la feminidad", comparándolos con "el bien y el mal". Él hace frente a todos estos estereotipos.

8. Cheat Codes, Little Mix - Only You

Las chicas de Little Mix repiten en la lista. Esta vez lo hacen con su colaboración junto a los DJs. Su videoclip muestra la historia de amor de dos chicas en una fiesta.

Este es uno de los hits que protagonizaron el 2017. Su videoclip consigue emocionar a cualquiera, y es que muestra la trágica historia de un chico que pierde a su novio en un accidente de bicicleta.

10. Leiva - No Te Preocupes Por Mí

Es una de las canciones más conocidas de Leiva. Lo que muchos desconocían es que su videoclip nos regala una historia llena de pasión y tensión sexual. Está protagonizado por dos chicas que se conocen en el vagón del metro y que acaban besándose, despertando así todos sus sentidos.

¡Feliz Orgullo!