Esta semana, Beret y Melendi han conseguido el número uno de la lista con Desde cero. En La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola, Tony Aguilar se pregunta: ¿qué éxitos del pasado llegaron a lo más alto también a mediados de junio en LOS40? Y arranca su repaso con la que lo logró en 2020: Before you go, del británico Lewis Capaldi. Dos semanas consecutivas ostentó el liderato.

Viajando cinco años atrás encontramos en el primer puesto a Drake con One dance. Tres semanas estuvo en el número uno (dos de ellas consecutivas), y si pensamos que poco antes lo había conseguido en dos ocasiones con Work, junto a Rihanna, podemos darnos cuenta del peso que tuvo el rapero canadiense en la lista ese 2016. Hace diez y quince años seguían inamovibles en la posición de honor, respectivamente, Jennifer Lopez y Pitbull con On the floor y Shakira y Wyclef Jean con Hips don’t lie.

Coyote Dax, el cowboy venezolano, alcanzó la primera plaza una semana como esta de hace veinte años con No rompas mi corazón, adaptación del Achy breaky heart de Billy Ray Cyrus. Y hace 25 años, fue Eros Ramazzotti quien se aupó al número uno con La cosa más bella, efectivamente una de las canciones más bellas de su larga discografía.

Cerramos esta mirada nostálgica con el número uno de hace 30 años. En 1991, una de las tendencias fuertes en la música pop era el denominado sonido Mánchester, con grupos como Happy Mondays, Inspiral Carpets y The Charlatans. Hacían rock para bailar. Una de esas bandas, The Farm, cosechó un tremendo éxito internacional con All together now… Imposible escucharlo y no moverse a su ritmo. Fue líder de la lista en junio de ese año.