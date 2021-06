El reparto de ‘Friends’ se emociona al cantar a coro ‘I'll be there for you’

La esperada reunión de Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Matthew Perry y Lisa Kudrow dio para mucho, y algunas escenas grabadas antes y después de encender las cámaras para rodar el capítulo especial de Friends de HBO están empezando a salir a la luz.

Quizás la más memorable de todas es la que grabó James Corden para su programa mientras conducía el vehículo que llevaba al reparto al estudio de grabación A24 de Warner Bros. en el que se grababa el capítulo The Reunion.

Rodeado de las seis estrellas de Friends, el actor y humorista puso la mítica canción de la intro de la serie y le pidió a los actores y actrices que la cantaran.

James Corden Visits the Cast at the 'Friends' Reunion

Algunos, especialmente ellas, se desgañitaron con el I'll Be There for You de The Rembrandts. Matthew Perry, que venía de una intervención en el dentista, prefirió no participar demasiado. Matt LeBlanc miraba a todos lados con una enorme sonrisa en la cara y abrazó a Jennifer Aniston, visiblemente emocionada ante el momento nostálgico.

El buen rollo del equipo era más que evidente: entre risas, cantos y carcajadas, Corden sacó lo mejor de los seis intérpretes y nos regaló, una vez más, un momento memorable.