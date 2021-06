Diana Ross vuelve dando las gracias con su primer disco en 15 años: 'Thank You'

Hay estrellas de la música que son incombustibles, y luego está Diana Ross. Desde que empezó en el mundo de la música en los años 60 como miembro de The Supremes, la artista, natural de Detroit, ha alcanzado el número 1 en ventas en más de 40 ocasiones en multitud de países. Éxitos como Ain't no mountain high enough o Endless love nunca pasan de moda. Lejos de apartarse de su gran pasión, la cantante presenta ahora un nuevo disco de canciones inéditas.

Diana Ross vuelve y lo hace dando las gracias. Thank you es el nombre que ha elegido para publicar estas 13 nuevas canciones que ha coescrito o en las que ha colaborado. La artista lo grabó en el estudio que tiene en su casa coincidiendo con la época de confinamiento. "Esta colección de canciones es mi regalo, con todo mi amor y gratitud. Estaré eternamente agradecida de haber podido grabar esta música gloriosa," dice Ross de su nuevo álbum, cuya salida está prevista este otoño.

"En este momento especial, es hora de dar un paso hacia la luz", asegura el comunicado de prensa. Canciones alegres, en las que la felicidad, la buena energía y la gratitud son los grandes pilares sobre los que reposan las letras, sobre una música que ya se deja ver como un clásico moderno. Algo para lo que se ha apoyado en su familia, sus amigos más cercanos y también los fans con los que cuenta a lo largo de todo el planeta.

Diana Ross - Thank You (Visualiser)

La primera canción, que sirve como adelanto del disco, ya está disponible en todas las plataformas, y es un sincero agradecimiento a toda una larga e importante carrera. "Dedico las canciones de este álbum de amor a todos vosotros, el público. Cuando escucháis mi voz escucháis mi corazón. Dejemos que el amor nos guíe", aseguró Ross.

Es el primer disco de estudio de la leyenda de la Motown desde I Love You de 2006, y saldrá a la venta el 10 de septiembre. Además, la artista ha confirmado que realizará una nueva gira, que comenzará en junio de 2022. Este nuevo espectáculo llevará a la legendaria vocalista a las principales ciudades de Reino Unido.