Don Omar nos llena de nostalgia con un recuerdo imborrable: “Un día como hoy hace 18 años atrás...”

Que Don Omar es uno de los mayores referentes del género urbano es un hecho. Por muchos años que pasen, algunas de sus canciones son consideradas auténticos himnos que han marcado la década de los 2000s.

El puertorriqueño lleva en la industria desde mediados de los 90, y desde entonces tenía muy claro que su objetivo era el de llegar con sus canciones a territorios imposibles. Pero lo imposible lo convirtió en posible, y hoy todos conocen a Don Omar.

Uno de sus trabajos más emblemáticos es The Last Don, su primer álbum de estudio en el que reunió auténticos hits. ¿Quién no lo ha dado todo con Dale Don Más Duro con Glory? ¿Y con Dale Don Dale? Todos hemos bailado al ritmo de Pobre Diabla, ¿verdad?

Todas estas canciones estuvieron incluidas en este disco que vio la luz en 2003 y que este 17 de junio ha cumplido 18 años. Un aniversario que no ha pasado desapercibido para el cantante, quien nos ha llenado de nostalgia con su última publicación en Instagram. "Un día como hoy hace 18 años atrás y todavía sigo dándole gracias a todos los que junto conmigo cambiamos el mundo de la música urbana", dice Don Omar en la descripción. La foto que le acompaña es la portada de su álbum.

Un sinfín de artistas y seguidores han inundado las reacciones de comentarios de halagos hacia este primer trabajo. Muchos aseguran que les marcó de por vida.

Pero lo cierto es que este recuerdo tiene otro significado misterioso. Y es que el reggaetonero ha eliminado todas las publicaciones de su perfil en Instagram. ¿Quiere decir esto que se avecina nueva etapa musical para el artista? Todos son preguntas sin respuestas hasta que nuestro protagonista dé explicaciones sobre su decisión de eliminar cualquier rastro de su perfil en esta red social.

Sea como sea, no nos extrañaría que finalmente se animase a lanzar un nuevo álbum de estudio. El último que escuchamos fue en 2019: The Last Album. ¡Sus fans suplican nueva música!