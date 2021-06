Beatriz Luengo y Yotuel rebosan de amor con unas palabras a las que Blas Cantó, entre otros, ha reaccionado

Cada vez que miramos a Beatriz Luengo y Yotuel, solo vemos miradas de complicidad, amor, sinceridad y pasión. Ambos han demostrado haber creado un vínculo indestructible que, con el paso de los años, ha dado vida a dos hijos también repletos de amor.

D'Angelo y Zoë son el fruto de esta relación de la que presumen casi a diario en sus redes sociales. De hecho, hace poco la artista rescató uno de los momentos vividos durante la etapa de UPA Dance, momento en el que comenzó su historia de amor.

Pues bien, ahora este amor lo han llevado un paso más allá y ha protagonizado un nuevo reportaje en la revista ¡Hola!. Ambos posan en pareja y con sus hijos, por supuesto, con miradas de lo más cariñosas. Una de estas instantáneas ha protagonizado la publicación más reciente de ambos artistas en sus redes sociales. Pero esta foto no ha llegado sola, sino acompañada de un texto de lo más inspirador.

"Mi muro. Detrás de un gran hombre no hay una gran mujer, porque detrás de cualquiera lo que hay es sombra. Por eso yo le digo a @yotuel MI MURO, porque no existen muros con ladrillos en zig zag, los muros están hechos con ladrillos alineados, firmes y sólidos. Dispuestos a apoyarse uno en el otro. Dispuesto a mantenerse firmes cuando a uno le faltan fuerzas. Muros de frente al sol. Donde da la luz. Donde uno no tapa al otro. Donde los dos crean una fortaleza infinita♥️" dice Luengo en la descripción. Un texto que su marido también ha compartido en su perfil, cambiando su nombre por el de Beatriz.

Diversos artistas y compañeros han reaccionado a las bonitas palabras de nuestros protagonistas. "Os amooooooo", dice Blas Cantó entre los comentarios. Vanesa Romero ha añadido un corazón rojo, mientras que la artista ChocQuibTown les ha deleitado con una bonita dedicatoria: "Mi muro son mi familia y ustedes hacen parte de ella. Gratitud y Amor para ustedes hermanos".

Beatriz y Yotuel siempre han presumido de amor públicamente. Pero también han tenido la oportunidad de llevar su vínculo a los proyectos profesionales. De hecho, han unido sus voces junto a la de Lara Álvarez en Juntos Somos Más, la canción oficial de la Eurocopa de este año.

Ellos tienen claro que forman un equipo.