BTS rompe récords con ‘BTS, THE BEST’, su nuevo álbum en japonés

Los seguidores de BTS están de enhorabuena. Su grupo favorito no para de triunfar en todo el mundo, demostrando que su paso por la industria no es en vano.

Después de batir récords con Dynamite y Butter, sus dos primeros sencillos íntegramente en inglés, también están dando de qué hablar en las listas de éxitos con BTS, THE BEST, su nuevo álbum en japonés.

Según informa Soompi, este proyecto, que vio la luz el 16 de junio, ha ocupado la primera posición de la última lista de álbumes diarios de Oricon. Este es el ránking de éxitos musicales en Japón. Pero eso no es todo.

BTS, THE BEST también ha batido récords en ventas. En su primer día de vida, consiguió vender más de 570.000 copias, lo que ascendió al grupo a lo más alto de este chart japonés. Y es que este récord de ventas lo tenía SixTONES con 1ST y sus 467.000 copias vendidas en enero. La banda de K-Pop ha superado esa cifra en tan solo un día.

Pero este disco no solo ha batido récords de otros artistas, sino también los suyos propios. Su álbum japonés MAP OF THE SOUL: 7 - THE JOURNEY vendió 564.000 copias el 27 de julio de 2020, una cifra superada por este último lanzamiento.

BTS, THE BEST llega después de la presentación de Butter, la segunda canción en inglés de nuestros protagonistas. El álbum contiene 23 canciones, y entre ellas se encuentran las versiones en japonés de algunos de sus éxitos.

No hay retos imposibles para los surcoreanos, y eso es algo que demuestran casi a diario. No es de extrañar que muchos referentes de la industria expresen su deseo de trabajar con ellos, ya que es un éxito asegurado. Y es que han demostrado tener talento de sobra para cautivar a cualquiera que los escuche.

Y tú, ¿ya has escuchado BTS, THE BEST?