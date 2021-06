Estreno LOS40: Así suenan Las hermanitas de la calidad y su ‘Cuando haces pop’

Las hermanitas de la calidad han llegado pisando fuerte con su primer tema: Cuando haces pop. Aunque ha pasado un año desde que Paula Usero y Maria Caballero anunciasen que estaban preparando música, ha sido ahora cuando las dos actrices han sacado la primera canción. ¡Y qué canción!

Las dos artistas se han debutado musicalmente con una canción de pop que entra sola y que no vas a poder dejar de tararear. Y cuyo vídeo ya puedes ver en exclusiva en LOS40 este mismo jueves. Solo tienes que darle al play arriba y dejarte llevar.

En apenas dos minutos, Paula y Maria nos han cautivado con sonido cien por cien pop cuya letra nos recuerda al de otros grandes grupos como Los fresones rebeldes o Ginebras. ¡Y no nos extraña! Ellas mismas nos han asegurado que son sus referentes.

La canción forma parte de la banda sonora del corto Cuando haces pop, dirigido por Edu Hirschfeld y Kevin Castellano y protagonizado por ambas actrices. De hecho, han sido ellos mismos quienes han compuesto y producido la canción. Es más, también las animaron a llevar el grupo Las hermanitas de la calidad fuera de la ficción. Vamos, que se han marcado un RBD o un Santa Justa Klan de manual, ¡y no podemos estar más felices por ello!

Paula Usero y Maria Caballero / Foto: Edu&Gabi Maquillaje y peluquería: Cristina Martín y Carla Castellano. Estilismo: Julia Piqueras.

Aunque Paula y Maria tengan sus carreras como actrices (la primera está triunfando con Lumelia y la segunda estará en Alma, la próxima serie de Netflix), no descartan sacar más música en un futuro.

De hecho, llevan siendo amigas desde hace casi una década, cuando coincidieron en las pruebas de acceso de la Escuela de Arte Dramático de Valencia, y ven el hecho de hacer música como una manera de divertirse.

Entrevista a Las hermanitas de la calidad

Para que nos cuenten mejor esta faceta musical, Maria Cabellero y Paula Usero nos han contestado algunas preguntas para despejarnos todas las dudas.

Pregunta: ¿Es realmente tan difícil hacer pop como dices en la canción?

PAULA (P): Depende de a qué te refieres, hacer Pop en esta industria para nosotras ha sido medio fácil porque no somos una banda al uso. Y digo ‘medio fácil’ porque hemos estado y estamos acompañadas en todo momento de nuestros amigos, que han sido los verdaderos creadores de la banda.

MARIA (M): Pues nosotras músicos no somos, así que la verdad es que tampoco nos es tan fácil. Nos hemos lanzado a hacer este proyecto musical con el mero propósito de pasárnoslo bien.

Pregunta: Un sonido pop rock que recuerda a los noventa, ¿es ahí donde buscáis la inspiración? ¿Qué grupos de referencia tenéis?

P: Tanto María como yo escuchamos música muy variada, aunque la verdad es que yo soy un poco más indie (ríe), pero la inspiración hasta este momento la hemos compartido entre los creadores y nosotras. La música que queríamos rescatar y por la que ir caminando eran precisamente los Fresones, ¡nos encantaba el grupo y nos sigue gustando mucho.

M: Cuando Haces Pop la han compuesto Edu y Kevin y nosotras la interpretamos, aunque ahora ya estamos escribiendo nosotras alguna canción. Nos flipan los 90. Personalmente escucho de todo, desde rap hasta música clásica. Pero siempre me ha encantado la idea de esa música que se burla de sí misma y no se toma tan en serio. Nos hemos inspirado en grupos como Los Fresones Rebeldes o Las Ginebras.

Paula Usero en el corto 'Cunado haces pop' / Marino Darés

Pregunta: Cuando haces pop solo dura dos minutos, ¡queremos más! ¿Por qué tan corta?

P: Porque en principio Cuando haces Pop es el tema principal de la banda sonora del corto del mismo nombre, aunque estamos trabajando para que haya más material. Nuestro objetivo es pasarlo bien y transmitir esa buena vibra en ésta y muchas más canciones que esperamos que vengan, ¡pero hay que tener un poco de paciencia!

M: Lo bueno y corto es siempre mejor, pero esto es solo el principio, os vamos a dar mucho mamarracheo más...

Pregunta: Fue en septiembre cuando anunciasteis que teníais un grupo, hermanitas de la calidad, ¿por qué ha sido tan larga la espera hasta poder escuchar algo?

P: Justamente por el estreno del corto; hasta hace poco no se conocía que era el tema principal de la banda sonora y hemos querido ir contando las cosas según teníamos la planificación hecha. Pero ahora estamos deseando que el tema esté ya en todas las plataformas y que el día 24 se caiga la sala del Cinema Jove con todo el mundo cantando la canción en el estreno.

M: Porque queríamos presentar el cortometraje a algún festival antes de lanzar el single. Se ha hecho muy larga la espera para nosotras también, teníamos muchísimas ganas de compartirlo.

Maria Caballero en el coro 'Cuando haces pop' / Marino Darés

Pregunta: Ambas sois actrices, ¿cómo surgió montar vuestro propio grupo?

P: Nosotras empezamos el proyecto de las Hermanitas justo cuando empezó a gestarse el corto. La idea de tener el mismo grupo en la realidad y en la ficción nos atraía mucho, así que a veces decimos que se lo hemos robado a las auténticas Hermanitas, Ruth y Alicia. Después de rodar, nos dimos cuenta de que todo esto iba mucho más allá de lo que habíamos imaginado y que debíamos trasladar el grupo a la realidad más absurda.

M: La verdad es que el grupo ha salido a partir del cortometraje y de los personajes de Ruth y Alicia, que son las verdaderas Hermanitas de la Calidad. De repente un día se nos ocurrió la idea de llevar todo esto más allá y hacer música de verdad. Paula y yo somos muy amigas desde hace muchos años y esto lo hacemos para reírnos y disfrutar. Somos actrices y nos tomamos muy enserio nuestra profesión, por eso es como un regalo poder jugar y crear canciones entre amigos, sin juzgarnos y sin grandes pretensiones.

Pregunta: ¿Cómo os conocisteis?

P: Nos conocimos en 2012, cuando hicimos las pruebas de acceso a la Escuela de Arte Dramático. ¡Éramos muy distintas, pero en seguida no hicimos inseparables!

M: Nos conocimos en las pruebas de acceso de la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Aún recuerdo el primero momento en que la vi, éramos muy distintas y estábamos en diferentes momentos vitales pero nos hicimos amigas en seguida y hasta ahora. Para mí es muy importante contar con una red de apoyo de mujeres con las que de verdad puedo contar para todo y tenernos la una a la otra; es y ha sido algo muy importante y valioso todos estos años. Hemos vivido muchísimas cosas juntas y nos queremos mucho.

Pregunta: ¿Por qué el nombre de Hermanitas de la Calidad?

PAULA Y MARIA: La idea fue de Edu y Kevin (los directores del corto) y nos encantó.

P: ¿Es un proyecto a largo plazo y sacaréis más canciones próximamente?

P: De momento es una banda para pasarlo bien, hacer canciones… no tenemos grandes aspiraciones y de lo que se trata es de acompañar al corto hasta donde nos deje viajar. Después ya ser verá. Pero nos atrae la posibilidad de seguir haciendo canciones igual de divertidas y con el eco de los 90.

M: No queremos anticipar nada aun, vamos a ir viendo cómo nos sentimos y qué nos apetece a todos hacer. Pero si, vais a tener Hermanitas para rato.

P: ¿Es un buen momento para empezar en la industria musical?

P: Puede ser que sí. Ahora mismo el mundo es muy cambiante y genera muchas posibilidades cada día. Nosotras estamos felices de poder pertenecer al mundo musical, aunque sea un poco de ladito; no queremos ser intrusas. De momento, acompañar al corto… ¡y pasarlo bien!

M: Sí, puede ser. Creo que, en general, estamos en un momento muy interesante para todas las disciplinas artísticas. Socialmente estamos avanzando y cambiando mucho y todo esto se percibe en el arte que se está generando estos últimos años.