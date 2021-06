1 de 20 Mood Aitana. Y no solo por lo espectacular que siempre luce con cualquier outfit. Y no solo por los éxitos musicales que salen de su trabajo. La cantante vivió uno de los momentos más emotivos de la noche cuando tuvo que parar su discurso en repetidas ocasiones al borde de las lágrimas. Si no fuera por esta pandemia te habríamos achuchado.