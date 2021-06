Manu Rios: 7 datos para conocer mejor al actor que interpreta a Patrick Blanco en ‘Élite’

Ahora sí que sí, las puertas de Las Encinas se han vuelto a abrir para la cuarta temporada de Élite. Un nuevo curso escolar empieza en la famosa serie de Netflix y con ello, nuevas tramas, exámenes y, lo que más nos interesa: romances.

En esta nueva temporada, tras la marcha de gran parte del reparto, conocemos a un grupo de nuevos alumnos que se incorporan al colegio y que pondrán patas arriba las vidas de los personajes que ya conocemos.

Manu Ríos, Martina Cariddi, Carla Díaz y Pol Granch se incorporan a las aulas de Las Encinas con sus personajes. ¡Y menudos personajes!

Aunque estos cuatro actores y actrices van a dar mucho que hablar, algunos ya lo están haciendo. Y es que, incluso antes de estrenarse esta cuarta temporada, ya han desatado pasiones. Es el caso de Manu Ríos.

Si todavía no lo conoces, te vamos a dejar X datos sobre él para que lo tengas en el radar. ¡Toma nota!

1. Manu Ríos es Patrick Blanco Commerford

Manu Ríos da vida a Patrick Blanco Commeford en Élite. El joven pondrá patas arriba la relación de Ander y Omar en la serie. Hedonista, caprichoso y protector, se trata de uno de los tres hermanos Blanco que llegan a la escuela de la mano de su padre, el nuevo director del centro.

Su personaje hace todo lo que le da la gana en todo momento, aunque hace creer a todo el mundo que está siguiendo las reglas. Está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere… hasta ahora.

2. Fecha y lugar de nacimiento

Lo primero es lo primero: ¿de dónde es Manu Ríos y cuándo nació? El actor nació en diciembre de 1998 en Ciudad Real. Por lo que tiene 22 años. Cinco más que su personaje Patrick.

Al tener cara de niño y poca barba, puede hacerse pasar perfectamente por un estudiante de secundario.

3. Manu es cantante

Manu Ríos empezó muy pequeño a ser conocido. El joven tiene un canal de Youtube con más de un millón de seguidores y seguidoras donde canta. De hecho, lo hemos podido ver interpretar temazos tales como Not Steady de Paloma Mami o Riptide de Vance Joy. Algunos e sus vídeos cantando suman más de 10 millones de reproducciones.

Además, el pasado 2020 tenía planeado sacar un EP, pero debido a su fichaje por Élite decidió retrasarlo, tal y como nos ha contado en una entrevista para LOS40: “Justo antes de enterarme que iba a formar parte del proyecto, estaba muy centrado en hacer mi música. Estaba preparando un EP”

4. Tiene un pasado televisivo

Aunque muchas personas no lo recuerden, Manu tiene un pasado televisivo. Mucho antes de fichar por Élite, cuando tan solo era un niño, participó en dos talents de la televisión española.

El joven manchego ha estado en Tú sí que vales cantando. Y es que su voz ha llegado muy lejos incluso antes de formar parte de Netflix. También estuvo en el programa de TVE llamado Cántame una canción, donde interpretó algunas de las canciones españolas más famosas de la historia.

MANU RÍOS EN CANTAME COMO PASÓ 2010 | Calzada de Calatrava

Además, también ha estado en series como El Chiringuito de Pepe, donde daba vida a Mauri durante 6 episodios.

5. Un influencer en toda regla

Desde que era bien pequeño, Manu ha estado conectado a las redes sociales. Mucho antes de que se anunciase su presencia en Élite, el joven ya sumaba millones de seguidores y seguidoras en Instagram.

Gracias a esta faceta, Manu ha trabajado con marcas como Pull and Bear o Dior, convirtiéndose en embajador de ambas.

6. Modelo de pasarela

Además, tal y como hemos podido comprobar en sus redes sociales, Manu tiene pasión por la moda. El joven sabe cómo vestir para cada ocasión. Quizá el hecho de que haya ejercido como modelo, desfilando en pasarelas de Madrid, Barcelona, Milán, Beijing o Los Ángeles haya tenido algo que ver.

Vamos, que Manu es un mocatriz de manual: Modelo, cantante y actor.

7. ¿Manu Ríos tiene pareja?

Muchos fans de Élite se están preguntando si los nuevos fichajes de su serie favorita están saliendo con alguien, pero en este caso, no podemos responder a esta pregunta. Eso sí, en sus redes sociales no hay señal que esté emparejado. Pero, claro, eso no quiere decir nada.

De momento, sobre su vida personal, sabemos que ha hecho muy buenas migas con todo el reparto de Élite, quienes le acogieron desde el primer momento como uno más. Tal y como os contó en una entrevista para LOS40: todos son una piña.