Pasado ya el ecuador de junio, nos acercamos al inicio del verano. Lo cual significa que la canción que salga como número uno de la lista de este sábado comenzará la etapa estival en lo alto del chart de LOS40. El programa de esta semana será especial por varios motivos. Uno es ese; otro, la coincidencia con el festival LOS40 Primavera Pop, razón por la cual Tony Aguilar nos dará puntual información del evento horas antes de que se celebre. También, por los regalos, de los que hablaremos más adelante.

Por empezar por la lista, recordemos que Beret y Melendi son los actuales líderes con Desde cero. Parten, pues, como importantes favoritos, pero también hay que contar con otros artistas que están en la zona caliente del ránking: Sebastián Yatra y Myke Towers (#2), Omar Montes, Ana Mena y Maffio (#3), The Weeknd (#4), Álvaro de Luna (#5), The Kid LAROI (#6)… De entre todos ellos, Solo y Without you son los únicos temas que aún no se han plantado en la posición de honor. Veremos si alguno de ellos logra empezar el verano como número uno.

Como candidatos tenemos a Dani Fernández con Clima tropical y a Doja Cat ft SZA con Kiss me more. Dos canciones muy distintas pero que estamos seguros cuentan con muchos seguidores que ya las estáis apoyando en Twitter con el HT #MiVoto40 para que consigan un hueco en la lista.

El Voto VIP correrá a cargo de Ana Mena y Rocco Hunt. La malagueña y el italiano visitarán el estudio para dar su apoyo a alguna de las canciones de la lista y para charlar de otros temas con Tony. El fructífero tándem acaba de publicar un nuevo single, Un beso de improviso, versión en español del tema con el que ya están triunfando en Italia. Como ya hemos mencionado antes, Ana es favorita al número uno esta semana con Solo, y ambos actuarán en LOS40 Primavera Pop… Así que de más actualidad no pueden estar.

Seguimos abriendo sobres con premio

Toca hablar de los regalos a los oyentes. Por un lado, el concurso de LOS40 Sobres sigue en marcha. En todos y cada uno de ellos hay premio, que en conjunto están valorados en 40.000 euros. Y, ojo, porque el bote aún no se ha entregado, y por tanto asciende esta semana a 22.000 euros. ¡La de cosas que puedes hacer con ese dinerazo este verano…! Pero, ya sabes, si no participas, no ganas; así que lo mejor que puedes hacer es seguir las instrucciones de Tony en antena para optar a abrir uno de los sobres.

Y por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el steelbok de Star Wars: el ascenso de Skywalker. La Fuerza es intensa en verano y Star Wars nunca pasa de moda. Ha llegado el momento de sortear los packs más exclusivos (steelbooks) que no pueden faltar en la estantería de cualquier coleccionista que se precie, de algunos de los últimos estrenos de la saga.

La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, la info de última hora de LOS40 Primavera Pop… De verdad que no se nos ocurre mejor manera de empezar el fin de semana y celebrar la inminente llegada del verano. ¡Te esperamos!