Samantha Hudson, Putochinomaricón y La Prohibida se unen en ‘Disco Jet Lag’: así surgió la colaboración

Llega el verano y el cuerpo pide mambo. Moverse al ritmo de la música y disfrutar de nuestros amigos y amigas moviendo el esqueleto. Aunque de momento las discotecas vayan a seguir cerradas, las artistas tienen ganas de hacernos bailar. Es el caso de Samantha Hudson, quien este mismo viernes ha lanzado Disco Jet Lag.

Se trata de un tema pop dance producido por PUTOCHINOMARICÓN en el que ha contado con una colaboración de lujo: nada más y nada menos que con La Prohibida.

“En verdad La Prohibida fue secundaria, se podría decir que incluso anecdótica, así para meterle caña. Es broma, es broma”, dice la joven de 21 años antes de echarse a reír en una entrevista para LOS40. “Hice la canción con PUTOCHINOMARICÓN y pensamos que era un rollo que le pegaba total. Siempre he tenido en mente colaborar con ella”, recuerda.

“La conocí ipso facto llegar a Madrid. Yo, la travesti más asquerosamente joven de España que arrasa con todo, y ella, la emperatriz de la noche, así que contactos”, dice Samantha.

PUTOCHINOMARICÓN y Samantha Hudson

Al igual que su anterior single, Dulce y Bautizada, Samantha ha contado con el productor PUTOCHINOMARICÓN, con quien además de tener una amistad, tiene mucha facilidad para trabajar:

“De vez en cuando vamos colaborando y haciendo nuestras cosas. Pero es que Dios las cría y ellas se juntan. Cuando alguien se entiende tan bien como nos entendemos, ¿para qué cambiar? Es que nos juntamos una tarde y salió Dulce Bautizada y Disco Jet Lag.

30 drags al ritmo de Disco Jet Lag

La canción ha salido acompañada de un videoclip que nos recuerda a aquellas noches de antaño en las que podíamos bailar en la discoteca hasta el amanecer. “Todo me da vueltas, pierdo la cabeza. No sé qué hora es, la verdad me da igual”, canta Samantha en uno de los versos mientras mueve todo el cuerpo.

Dirigido por Fran Granada, el videoclip es una auténtica fantasía donde las dos cantantes se rodean de 30 drags. ¡Una fantasía!

“Es parte de mi cultura, de mi entorno y de mi círculo. Simplemente pensé que era oportuno, que no oportunista, hacer una especie de piña de transformistas de artistas emergentes y emergidas y hacer algo divertido. Es que me da la sensación de que están todas tan desaprovechadas”, asegura Samantha.

Sin duda, Samantha, La Prohibida y PUTOCHINOMARICÓN han creado un tema cien por cien bailable que cumplirá todas las expectativas de sus fans.

Para todas aquellas personas que quieran ver a Samantha en directo, tendrán la oportunidad de hacerlo el 10 de julio en el Teatro Lara de Madrid y el 27 de junio en el Teatro Poliorama de Barcelona.