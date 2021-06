Llega el momento de ir recuperando los conciertos y las giras que quedaron suspendidas con la pandemia y LOS40 Primavera Pop es un buen punto de partida. Por su escenario de Madrid se ha pasado Dani Fernández para cantar en directo Clima tropical, el primer adelanto de lo que será su segundo álbum en el que ha estado trabajando en los últimos meses.

Con el subidón de volver a encontrarse con el público ha charlado con nuestro compañero Jesús Taltavull al que le ha asegurado que “la gente está on fire y me ha encantado estar aquí. Llevo muchas ediciones de Primavera Pop, así que, muy feliz de volver a estar aquí con vosotros”.

Este verano Dani Fernández será uno de los protagonistas de la gira Stage40 de LOS40 y es que, como él mismo reconoce, “estoy muy comprometido con LOS40 porque desde que empecé en solitario habéis sido siempre un apoyo muy grande para mí, así que me enorgullece mucho que la casa de LOS40 me reciba como siempre me ha recibido y poder hacer conciertos con vosotros es algo muy bonito”.

Han hablado de cómo se presenta el verano y de cómo se celebra haber vuelto a reunirse con tantos amigos en un escenario como este. “Es muy bonito que LOS40 nos conceda este tipo de conciertos, sobre todo la energía que se desprende cuando venimos tantos amigos y nos encontramos aquí”, explicaba, “ojalá el año que viene la gente ya no tenga mascarilla y estemos aquí llenando el recinto”.

Un verano completito

En cuanto a los conciertos de los próximos meses reconoce que, “la primera impresión que tuve del verano es que no quería tocar mucho hasta ver cómo se estaba comportando todo esto del covid, pero visto lo visto, que ya no hay saturación en los hospitales, está todo mucho mejor. Dentro de poco hasta nos quitarán la mascarilla en zonas públicas y estoy mucho más tranquilo. Vamos a coger muchos conciertos, pero siempre teniendo en cuenta todo, hay que ser responsables todavía, así que vamos a tener muchas cosas, pero también a tener nuestro momento de descanso”.

Verano de trabajo y vacaciones, aunque, de momento, toca celebrar haber vuelto a los escenarios con LOS40. “Hoy me tengo que ir a casa porque llevo una semana bastante complicada. Vamos a cenar aquí al lado en un sitio, tranquilamente… a no ser que me líen, pero mi cabeza está en volver a casa porque llevo una semana bastante complicada, de mucho curro”, aseguraba.