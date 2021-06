Álvaro Soler desvela la historia de la chaqueta que ha lucido en LOS40 Primavera Pop

Recién llegado de México, Álvaro Soler se ha subido al escenario del Palacio de Vistalegre de Madrid con muchas ganas de ofrecer su Magia, la que dará título al álbum que tiene previsto publicar el próximo 9 de julio. Un tema que nos lleva de golpe al verano y al buen rollo de las vacaciones y que nos ha hecho bailar en LOS40 Primavera Pop de Madrid 2021.

El mismo Álvaro Soler bajaba del escenario con ese optimismo para hablar con nuestro compañero Charlie Jiménez y contarle que “ha sido increíble, no tengo ni palabras porque es super extraño volver a sentir las emociones de tanta gente”.

Han hablado del libro que ha escrito y publicará a la vuelta de vacaciones y de Magia, ese nuevo álbum que verá la luz el 9 de julio y que contiene colaboraciones como la de “un grupo muy bueno. He grabado el vídeo justo hace dos días en México, con esta chaqueta”.

Nuevos proyectos

Volveremos a ver esa chaqueta en breve y escucharemos sus nuevas canciones que nos muestran su lado más versátil. “Magia es un álbum experimental. He tenido mucho más tiempo para componer en casa en la cuarentena y he usado instrumentos que iba coleccionando de diferentes países como una gaita colombiana o el cuatro venezolano y he tenido tiempo de usarlos en el estudio y de aprendérmelos para tocarlos en las canciones y componer con ellos”, contaba sobre este nuevo trabajo.

“Cada canción tiene una emoción distinta y eso es lo bonito, espero que la gente lo escuche seguido y que vea la historia que hay ahí”, aseguraba sobre Magia.

Podremos pasar el verano escuchando sus nuevas canciones y luego llegará el turno de leer su libro. “Quería aprovechar el tiempo para repasar un poco la historia. No una biografía tal cual, porque si fuese Phil Collins, vale, pero aun no es mi momento, aún tengo que currar muchísimo, pero quería compartir la historia con las diferentes culturas que he tenido viviendo en Japón y en diferentes sitios como niño también, que al final hacen algo en uno. Te abre mucho la mente en muchas cosas y en otros casos también hay discriminación y todas estas vivencias quería compartirlas con la gente para dar ánimo”, explicaba sobre su libro.