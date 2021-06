Rocco Hunt confiesa en LOS40 Primavera Pop si le preocupa que Omar Montes le robe a Ana Mena

Ana Mena se ha convertido en toda una diva en Italia que, tras petarlo en el país de la bota, lanza las versiones en español de sus colaboraciones con artistas de allí. Sobre el escenario de LOS40 Primavera Pop la hemos visto darlo todo al ritmo de Se iluminaba (que originariamente canta con Fred de Palma) y Un beso de improviso y A un paso de la luna que ha cantado con Rocco Hunt.

Juntos han bajado del escenario para contarle un montón de cosas a nuestro compañero David Álvarez, para empezar, lo que han sentido sobre el escenario. “Ha sido increíble porque lo echábamos mucho de menos. Yo no sé tú, pero yo los Primavera Pop los he disfrutado muchísimo y los echaba mucho de menos. Me ha hecho mucha ilusión traer a Rocco.

Ana y Rocco parece que han formado un tándem perfecto para los veranos. “Estamos super contentos, disfrutando de todo el cariño y el apoyo que nos está dando la gente”, asegura la cantante.

Omar Montes, el tercero en discordia

David le advertía al italiano de la posibilidad de que Omar Montes acabe quedándose con ella y robándosela el próximo verano. “Omar no importa porque es un amigo en común. Si es Omar está bien, el problema es si viene otro artista. Tenemos que prestar atención, el próximo verano tengo que estar muy atento”, admitía.

En cuanto a quién ha tenido que ponerse más las pilas con el idioma del otro no parecen ponerse de acuerdo. “Te digo una cosa y no es peloteo, te lo prometo, pero Rocco llegó a España hace relativamente hace poco tiempo y ha aprendido a defenderse. Hoy ha hecho su primera entrevista solo en español, así que yo le doy mi aplauso”, confesaba Ana.

Ella, además de la música, ha retomado su faceta de actriz y pronto la veremos en Bienvenidos a Edén, “os va a gustar, viene cargadita de sorpresas.