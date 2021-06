Lola Índigo estrena La niña de la escuela en LOS40 Primavera Pop 2021, su colaboración con Tini y Belinda

Lola Índigo, Belinda y Tini ya han puesto en marcha la maquinaria promocional de su futura colaboración. Una de las candidatas a convertirse en reina del verano y que ha tenido un estreno mundial en exclusiva en un escenario único e incomparable como es LOS40 Primavera Pop Madrid 2021.

Mimi Doblas saltaba al escenario del Palacio de Vistalegre para reconfirmar lo que la mexicana Belinda ya había desvelado durante una entrevista con Glamour ("También tengo un dueto con Lola índigo y con Tini Stoessel que de hecho el videoclip también lo voy a grabar en abril") y ella misma había ratificado con el listado de canciones de La niña.

Y ni corta ni perezosa se ha lanzado a cantarlo delante de las miles de personas que hoy por fin podían presenciar el mayor festival de la primavera tras la cancelación del pasado año por culpa de la pandemia. La granadia cantó a capella un breve fragmento de lo que está por llegar el próximo 2 de julio: "Para lo que queda voy a cantar un chachito a capella, ¿no? Soy aquella niña de la escuela / la que no te gustaba ¿me recuerdas? / ahora que estoy buena paso y dices / oh nena, oh nena".

Teniendo en cuenta la poca información que dió Belinda y la estrofa del estribillo que ha presentado Mimi Doblas, podemos intuir que se trata de una canción que nos hará bailar y divertirnos, perfecta para la temporada de verano. Además, teniendo en cuenta que las tres estrellas saben bailar, es muy probable que en el videoclip veamos una gran coreografía.

Quedan apenas un par de semanas para que el álbum se ponga a la venta en todo el mundo tanto en formato físico como en las principales plataformas de streaming. Y queda claro que el próximo sencillo promete ser de lo más explosivo de cara a otro verano diferente aunque siempre repleto de buena música.