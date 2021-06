Vuelve el Festival Coca-Cola Music Experience 2021 con más fuerza que nunca

Después de meses y meses escuchando a tus artistas favoritos a través de una pantalla, vuelve la música en directo. ¡El Festival Coca-Cola Music Experience regresa con más ilusión que nunca!

Así lo ha anunciado Tony Aguilar en Del 40 al 1, donde además ha dado detalles del día en el que algunos de los referentes musicales de la escena actual estarán esperándote con sus canciones y los brazos muy abiertos. Será el 4 de septiembre en Madrid.

El Festival Coca-Cola Music Experience se adapta al cambio, ofreciendo este tan esperado show en un formato adaptado y respetando todas las medidas. Eso sí, no faltarán las buenas vibras y la ilusión. Y es que tienen las pilas muy cargadas para volver con toda la fuerza que han acumulado durante todos estos meses.

Las ganas y la ilusión nunca han faltado en la organización de este festival, incluso en los momentos más difíciles. Eso quedó demostrado en su edición del 2020, que, aunque se celebró exclusivamente online, no faltaron las sonrisas de todos sus protagonistas. Y no, no solo hablamos de los artistas que ofrecieron su música a través de la pantalla, sino también de los que disfrutaron de este espectáculo desde sus hogares.

Se reunieron más de 250.000 conexiones durante las más de seis horas de concierto. “Nos íbamos a ver sí o sí. Lo más importante de todo es que hoy, aquí, hay un equipo que lleva un montonazo de tiempo con toda la ilusión para que no nos falle la música”, inauguraba Tony Aguilar la edición del 2020. Y es que esa ilusión nunca ha faltado en un Coca-Cola Music Experience.

La edición de este año llega cargada de música en directo, de bailes sobre los escenarios y de la emoción de todos. La música no para, y el Festival Coca-Cola Music Experience, tampoco.

Permanece muy atento/a a las redes sociales para conocer más detalles sobre este festival. Pronto anunciarán más información acerca de la venta de entradas, del lugar y de todos los procedimientos a seguir para celebrar así la música como más nos gusta: ¡disfrutando!

Y tú, ¿estás listo/a para el regreso de Coca-Cola Music Experience? Y, lo más importante: ¿estás listo/a para disfrutar de la música de tus artistas favoritos en directo?