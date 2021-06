Aitana confiesa en LOS40 Primavera Pop lo que le dijo a Miguel Bernardeau sobre su canción ‘Berlín’

La Gira 11 razones de Aitana está repleta de ‘sold out’ y es que hay muchas ganas de verla en directo. Un buen aperitivo ha sido su actuación en LOS40 Primavera Pop de Madrid 2021 donde la hemos visto interpretar la canción que da título a su gira y +. No podía estar más contenta nada más bajar del escenario cuando se ha encontrado con nuestra compañera Cristina Regatero.

“La emoción de ver al público por primera vez, de cantar en el escenario, de que en nada empieza mi gira, de ver a los músicos, de reunirnos todos. Entonces, estaba muy emocionada y me he contenido porque si lloro no puedo cantar, pero ha sido como ‘madre mía’, muy fuerte”, le contaba sobre sus sensaciones sobre el escenario.

Ella empezará en breve su gira en la que podremos escuchar todas sus nuevas canciones, por fin, en directo. “Hay muchísimas nuevas porque en la gira anterior era el disco anterior, ahora hay un disco nuevo, muchas canciones de por medio que han salido nuevas que no están ni siquiera en el disco, pero también estarán en la gira. Entonces hay muchas canciones nuevas y tengo ganas de cantarlas todas”, confesaba.

Sobre Miguel Bernardeau y Bad Bunny

También han hablado de Berlín, la canción que tiene mucho que ver con su relación con Miguel Bernardeau aunque desde la ficción. “Esa canción es muy guay, yo creo que le va a gustar mucho a la gente, de hecho, la escucho mucho en el coche. Tiene la historia detrás de mi novio que está en Berlín, pero la llevé al punto muy macarra y yo, antes de nada, le dije a Miguel, ‘Miguel, te voy a enseñar esto, pero para que no te enfades’ porque es una canción… y le encantó. Al final él entiende mi trabajo, yo el suyo y al final tienes que escribir historias porque si estoy enamorada cómo voy a escribir todo el rato que estoy enamorada, tampoco es eso, que, si no, es muy aburrido”, admitía.

En redes ha dejado caer que está enganchada a lo último de Bad Bunny y claro, por qué no soñar con una colaboración. Cristina le ha preguntado. “Yo y todo el mundo quiere una colaboración con Bad Bunny. A mí me encantaría, pero es que está muy solicitado. Me encanta, creo que es un artista muy guay, con mucha creatividad, mucha personalidad y me flipan sus canciones. Soy muy fan”.