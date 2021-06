Pol Granch admite en LOS40 Primavera Pop que tiene mensajes positivos y negativos de su debut en ‘Élite’

El 18 de junio de 2021. Sin duda esta es una fecha que le va a costar olvidar a Pol Granch. Es la fecha en la que se ha estrenado la temporada de Élite en la que él participa por primera vez y es la fecha en la que ha compartido escenario con Marc Seguí en LOS40 Primavera Pop 2021. Juntos han defendido su Tiroteo que tanto hemos escuchado en las últimas semanas en la versión original con ellos dos, o en el remix con Rauw Alejandro. También ha defendido solo su tema No pegamos.

Está claro que tenía ganas de celebrar y lo ha podido comprobar nuestro compañero Charlie Jiménez que ha podido hablar con él nada más bajar del escenario. “Es como quitarme un mono gigante. Yo creo que para todo músico es una espinita que nos quiten la música así de esta manera y yo creo que estamos emocionados todos y con ganas de dar todo de nosotros mismos”, confesaba sobre lo que había sentido con su actuación.

En cuanto a Élite, “estoy que no estoy, siempre digo eso, pero te lo prometo, aún no lo puedo asimilar. No lo sé, muchos mensajes positivos, negativos, pero una cantidad tan grande que ya lo iré asimilando, yo creo”.

Disco en camino

Al margen de lo que vaya a suceder con su debut en Élite, para él su profesión sigue siendo la de músico y hay proyectos. “Va a haber disquito, pero últimamente estoy pensando en si sacar canción a canción o qué voy a hacer. Tengo muchas canciones ahí preparadas con mucho amor y estoy decidiendo cómo sacarlas, cómo entregarlas y cómo hacer para que las disfrutéis. Pero sí, va a haber disco dentro de poco”, le contaba a Charlie.

“En mi día a día soy un poco raro y me comunico un poco mal y me doy cuenta de que cada vez con mi música voy demostrando y expresando lo que siento y lo que quiero”, añadía sobre lo que siente con sus canciones.