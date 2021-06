Beret sobre LOS40 Primavera Pop: “Es la primera vez después de mucho tiempo que no recordaba la sensación”

Ni un brazo roto ha podido parar a Beret que había prometido que estaría en LOS40 Primavera Pop y ha cumplido. El sevillano ha lanzado varias colaboraciones en los últimos meses, pero en esta fiesta ha apostado por subirse solo al escenario para ofrecernos dos de sus éxitos: Desde cero y Porfa, no te vayas.

Una vez fuera del escenario, nuestro compañero David Álvarez estaba preparado para charlar con él y saber cómo se encuentra tras su accidente. “Llevaba mucho tiempo sin subirme a un escenario, es más, es la primera vez después de mucho tiempo que no recordaba la sensación y cuando he visto a la gente en primera fila me he acojonado en parte porque he dicho ‘cuánto tiempo hace que no veo a una persona tan cerca cantando un tema mío’”, confesaba sobre lo que ha sentido durante su actuación.

En cuanto a lo de su brazo, ya le hemos visto sin escayola. “Como no me saco el coche, estoy con el monopatín, pero es que ni el coche ni el monopatín se me dan bien, fatal”, admitía sobre los dos medios de transporte.

Han hablado de Hamaca, su colaboración con Lérica y Lalo Ebratt y sobre lo que fue la grabación del vídeo. “Fue justo cuando fue Filomena aquí en Madrid y recuerdo todo el rollo veraniego, todo el rollo de playa, pero cuando nos dimos cuenta, las pobres chavalas que actuaban en el videoclip, que estaban en bikini, lo estaban pasando super mal porque había dos o tres grados”, recordaba.

Cargado de proyectos

No ha dejado de trabajar pese a la pandemia. Tiene un disco preparado. “Es la primera vez en mi vida que he tenido que quitar canciones, normalmente me faltan canciones y es la primera vez que he tenido que hacer un filtro en casa”, reconocía.

Y, además, ha probado con la televisión como asesor en La voz kids. “Nada más entrar se lo dije a Melendi… ‘normalmente un asesor te ayuda, ¿no? Pues yo quiero hacerte la vida imposible”, confesaba.