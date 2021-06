Marc Seguí realiza un ‘Tiroteo’ de emociones junto a Pol Granch en LOS40 Primavera Pop

Llevamos un tiempo insistiendo que Marc Seguí es uno de esos artistas que debes tener en tu radar de tendencias, ya sea por su personalidad estilística (¡esos tintes imposibles!) o por sus canciones, de marcado tema lo-fi. ¿Y por qué deberías tenerlo en mente a menudo? Porque si quieres ponerle música de fondo a una ruptura, no te puede faltar su pegadizo Tiroteo, una colaboración junto a Rauw Alejandro y Pol Granch.

Fue precisamente este último, el cantante de origen hispanofrancés que además se acaba de estrenar como protagonista de una de las series del momento, Élite, quien le acompañó durante su corta pero intensísima interpretación, que dotó al Palacio Vistalegre del ambiente colorido de su videoclip.

No cabe duda de que nos quedamos con ganas de más (sobre todo, a raíz de su última colaboración con Don Patricio), pero nos conformamos con que tuvimos la suerte de verle en directo y bailar con esa letra con la que nos sentimos identificados en estos tiempos: “Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte / Buscando a ver si encuentro alguna como tú en Tinder”, dice la letra. ¡Como para no verse reflejado!

El tándem Marc Seguí-Pol Granch se convirtió en uno de los más esperados de la noche. Y es que bastó con unos segundos para que el público enloqueciese con la llegada de Granch al escenario para así acompañar al mallorquín.

Su videoclip ya supera los 10 millones de reproducciones, lo que demuestra que nadie se ha cansado de escuchar Tiroteo. Claro que con una unión de artistas de tal calibre, nada podía salir mal. Y así fue.

Y tú, ¿cuántas veces crees que has escuchado Tiroteo?