Artistas desconocidos que han creado algunas de tus canciones favoritas

Como cada 21 de junio, celebramos el Día de la Música con la emoción de poder agradecer a nuestros artistas favoritos lo que han hecho por nosotros. No siempre de manera literal, claro está, pero algunas de sus canciones nos han acompañado en los momentos más importantes y memorables de nuestras vidas. Ya sea imitando un solo de guitarra o bailando un estribillo pegadizo, nos hemos emocionado, reído y llorado con el noble arte de la canción y eso es dingo de celebrar.

Sin embargo, tendemos a pensar que quienes ponen voz y rostro a esas canciones que nos marcan son las únicas personas que participan en esa conexión con nosotros y nunca es tarde para reflexionar y reconocer que eso no es cierto en absoluto. Porque, ¿alguna vez has pensado en la cantidad de artistas que se quedaron a las puertas del éxito y nunca vieron reconocido su trabajo? ¿Y en aquellos que figuran en los créditos con letra diminuta y nunca hemos afinado la vista para ver de quién se trata?

Podemos entender que sean preguntas sin respuesta, peor creemos que, una vez hayas leído este artículo, te va a dar por mirar más allá del famoso de turno que pone el nombre en la carátula de tu disco preferido.

Ester Dean

Puede que su nombre no te suene de nada, pero seguro que has cantado sus canciones (o parte de ellas) un millón de veces. Algunos la conocimos a raíz de la obra La fábrica de canciones de John Seabrook, donde se exponía parte de lo que ha sido y es su trabajo: crear hooks. Éstas son las pequeñas partes musicales que consiguen enganchar a quien las oye y permanecer en su memoria por mucho que se quiera borrar de ella.

¿Y qué podemos atribuir a su lápiz y papel? Líneas y frases de todo tipo con las que has convivido durante años. Desde el “ella, ella, eh, eh, eh” del éxito Umbrella de Rihanna y Jay-Z hasta el Roar de Katy Perry. ¿Cómo te has quedado?

La cantante Ester Dean, en un episodio de 'Boyz II Men' / Getty / NBC

Ike White

Otro personaje que quizá desconoceríamos, de no ser porque por que el realizador Daniel Vernon recuperó su nombre para su último documental, Todas las vidas de Ike White (2019). Lo cierto es que a la vida de este hombre no le faltó de nada, quizá fama, pero el resto lo tuvo… y en abundancia.

Mujeres, drogas y alcohol formaban parte de su rutina diaria y pasó varios años de su vida en la cárcel, donde creó el álbum de funk Changin’ Times. Fue condenado por asesinato a cadena perpetua y decidió quitarse la vida. La fama no le llegó en su momento a pesar de la calidad del álbum, pero no podemos negar que se trate de un ser digno de curiosear.

Sixto Rodríguez

De no ser por el documental que recibió el Premio Oscar en 2012, Searching For Sugar Man, muchos hoy desconocerían la figura de este artista nacido en Detroit. Solo por haberlo hecho en la cuna de la Motown podría ser el aliciente para haber logrado cierto reconocimiento, pero ni la industria ni el público lo hicieron y cayó en la desgracia más absoluta para un músico: el anonimato.

Fue muy lejos del país que lo vio nacer, en Sudáfrica, donde se consolidó como el artista imprescindible que era (ojo, que influyó en formaciones como The Beatles o Simon & Garfunkel). En una época en que la represión y la discriminación eran norma, la música crítica y comprometida de Sixto fue un referente. Cuando lo supo, ofreció varios conciertos, pero decidió seguir con su estilo de vida modesto.

Sixto Rodríguez, durante un concierto en CityFolk Festival de Ottawa, 2017. / Getty Images / Mark Horton

Karen Dalton

Suena macabro, pero es muy triste ensalzar la figura de una artista del calibre de Karen Dalton muchos años después de su muerte. No obstante, es una de las cantantes de folk más reconocidas por los emblemas de la música popular, como Bob Dylan o Nick Cave (éste último es fan declarado).

Karen era una mujer muy peculiar: sentía aversión por el perfil lucrativo de la industria musical, tenía constantes cambios de personalidad y odiaba cantar en público. En alguna ocasión, por cierto, se ha dicho que podría ser la Billie Holiday del folk. De actitud depresiva y melancólica, falleció a los 55 años prácticamente sola, tras una vida turbulenta marcada por el consumo de anfetaminas.

Por cierto, su vida ya se ha trasladado a la pantalla en formato documental, In My Own Time: A Portrait of Karen Dalton, en noviembre de 2020, pero todavía no ha llegado a España.

John Davis

A finales del pasado mes se daba a conocer la noticia del fallecimiento de John Davis, el verdadero vocalista de Milli y Vanilli que pasó años y años alejado de los focos, dentro del estudio de grabación. Esto se debe a que este dúo de raperos era una farsa concebida por el productor discográfico Frank Farian, quien los contrató por sus extraordinarias dotes de baile.

Milli Vanilli - Baby Don't Forget My Number (Official Video) (VOD)

La voz era otra cosa… había una forma de falsearla y era a través del playback. Eran guapos y sabían bailar, pero la mentira no les duró demasiado. Tras ganar el premio Grammy en la categoría de Mejor artista revelación, el productor les delató y concluyó su efímera carrera. Su lamentable final desembocó en una espiral de delitos y hospitalizaciones de uno de ellos, Rob Pilatus, que fue hallado muerto con solo 34 años. Una tragedia.