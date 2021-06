Celebra el Día de la Música con estas playlists de himnos para todos los gustos

Cantar, bailar, una fiesta, el ritmo, la melodía, una canción, el volumen bien alto, guitarras, un piano, la radio... Los grandes momentos de nuestra vida siempre están acompañados de una banda sonora que recordamos con nitidez. La música forma parte de nuestra vida, y no nos imaginamos cómo sería el día a día sin escuchar nuestras canciones favoritas.

El verano ya ha llegado, y con la nueva estación, además, tenemos que celebrar la conmemoración de un día importante. El 21 de junio se celebra el Día de la Música, y en LOS40 no podía pasar desapercibido. Algo tan importante para nosotros, con lo que vibramos y compartimos cada día con millones de personas, tenía que tener un lugar destacado.

Solo la música es capaz de expresar lo que las palabras no pueden, de levantarnos el ánimo en los tiempos más difíciles y de transportarnos a un determinado lugar y momento. Solo la música es capaz de unir fronteras, de separar el odio y de encontrar siempre un buen motivo para celebrar.

Por eso, para conmemorar y reivindicar la importancia del Día de la Música, hemos recopilado algunas canciones que han pasado a la historia como verdaderos himnos. Canciones que, con tan solo escuchar sus primeras melodías, ya nos levantan de la silla. Pero en esta ocasión traemos dos playlists: una para los amantes del pop, y otra, para los más clásicos. Puras sesiones de hits que también puedes escuchar en nuestra APP.

Temas tan coloridos como Higher Power de Coldplay o Levitating de Dua Lipa, que nos han hecho bailar en las últimas semanas; Dancing Queen de ABBA o Dancing on my own de Robyn. Todas ellas son canciones que nos traen lo mejor de la música, y que se refieren a ella en cualquiera de sus formas en sus estrofas y estribillos.

Pero eso no es todo. Para celebrar este día como se merece, también hemos viajado al pasado para recordar esos discos que nos hicieron soñar y con los que conocimos el verdadero significado de la música. Discos muy variopintos y aptos para todos los gustos musicales que también han marcado la historia de esta industria.

Son muchos los grupos y artistas que han homenajeado a la música con sus canciones, como Queen con Radio Ga-Ga, Piano Man de Billy Joel o Sing de Travis. Todas ellas también están presentes en una lista muy classic que hará las delicias de todos los fans de las buenas canciones.

Te invitamos a leer nuestras historias y a celebrar el que para nosotros es uno de los días más importantes del año. ¡Feliz Día de la Música!