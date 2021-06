Alba Reche, Miki Núñez y María Escarmiento: ser ‘triunfitos’ en la industria y ser amigos en la distancia

Hay muchos tipos de amigos. Están los que se pasan el día juntos sin importar el cómo y el dónde. También están esos que ante cualquier duda o necesidad mandan un mensaje o un audio de WhatsApp. Y luego encontramos a esos amigos que por circunstancias no se ven todo lo que quisieran, pero que cuando se produce el esperado reencuentro se sienten satisfechos porque saben que ni el tiempo ni la distancia ha cambiado las cosas y todo sigue igual. A este último grupo pertenecen Alba Reche, Miki Núñez y María Escarmiento. Y es que lo que unió Operación triunfo no lo separa ni la fama ni las ganas de trabajar en la agitada industria musical.

De eso me doy cuenta en cuanto pongo un pie en el barco que Ron Barceló nos ha puesto a unos pocos afortunados para vivir en nuestras propias carnes el "Vive ahora verano", una experiencia única que quiere fomentar precisamente eso, los reencuentros después de la pandemia para festejar la amistad por encima de todo. Esta reunión con los chicos de OT 2018 es en petit comité, pero en esa primera toma de contacto con Alba, Miki y María me queda claro que ellos van a ser amigos de por vida.

Alba: A María hacía mucho que no la veía, pero la vi el fin de semana pasado porque vino a tocar a Valencia.

María: Yo a Miki lo vi hace dos semanas porque estuvimos tomando algo, pero hacía tiempo que no estábamos los tres juntos.

Miki: Por mucho que hablemos por el grupo. Hay gente muy pesada (risas).

Alba: Yo soy la de los stickers.

Miki: Y yo lo leo todo porque Joan Garrido es la persona que menos lee el grupo y luego pregunta…

María: No, es Damion la persona que menos lee el grupo. De hecho, lo tiene silenciado.

Alba: (se parte)

María: No le interesa absolutamente nada y lo que le interesa ya se lo cuenta África.

Alba: Es normal, somos muy pesadas y a veces hay 150 mensajes.

El grupo de Whatsapp de OT 2018 está muy vivo, al igual que la amistad entre todos ellos, a juzgar por lo que dicen y por lo que ven mis ojos. La química entre Alba Reche, María Escarmiento y Miki Núñez continúa intacta y aprovecho ese buen rollo que derrochan y el escenario paradisiaco que tenemos delante de nuestras narices para conocer en primer persona cómo están, cómo se encuentran después de toda la vorágine que vivieron y qué valoración hacen del nuevo mundo al que ahora pertenecen.

Alba Reche / Mikegshot – FLIPTHESHOT para Ron Barceló

"El balance es positivo porque todavía no se me han quitado las ganas de dedicarme a esto (risas). Estamos mejor que estábamos y entendemos mejor cómo funciona todo", asegura Alba Reche. "Ahora tenemos mucho más recursos y sabemos cómo afrontar muchas situaciones. Además de la música, hay una parte de marketing y de negocio que puede jugar muy en tu contra si lo desconoces. Después de dos años sabemos cómo abarcarlo y sabemos el tipo de situaciones que se pueden producir".

"El problema que tenía es que no sabía cómo funcionaba nada. Venía de un grupo que hacía versiones y era todo muy fácil. De repente, llegué a un sitio en el que las cosas tenía que hacerlas muy bien para perdurar", explica Miki, a lo que María añade: "Antes de entrar en OT, Alba y yo éramos camareras y ahora estamos en un catamarán. Es verdad que todo se ha complicado en este último año. La pandemia nos pillo a muchos arrancando nuestras carreras, por eso me he cuestionado si dejarlo o no como cincuenta veces. Sin embargo, sé que no lo vamos a dejar nunca".

En la industria cuesta perdurar, aguantar el tipo cuando las cosas no van tan bien. A pesar de que todos ellos están empezando, son muy conscientes del arduo trabajo que tienen por delante y están totalmente preparados para dejarse la piel. "Si algo nos caracteriza a los tres es que somos muy pesados y muy constantes. Nos encanta vivir de la música y hacer música. Da igual si primero subes y luego bajas, vamos a intentar tirar del carro lo más grande para poder seguir dedicándonos a esto toda la vida", afirma el que fuera el representante de España en el Festival de Eurovisión 2019. "No tengo prisa e intento no agobiarme", apunta María. "Es muy difícil gestionar lo que viene después de OT. Estamos empezando de cero. Una cosa es que la gente te conozca y otra que tu proyecto genere interés. Ahora mismo solo tengo diez canciones en Spotify. Estoy tranquila y sé que necesitaré dos o tres años para establecerme. No me dejo agobiar porque esto no es una cosa inmediata".

Miki Núñez / Mikegshot – FLIPTHESHOT para Ron Barceló

Es innegable (y completamente normal) que sigue en ellos el recuerdo de Operación triunfo. Parecen los mismos, aunque desprenden una madurez repentina consecuencia de la fama y todo lo que vivieron en aquella Academia. Están acostumbrados y siempre alerta por si les preguntan por el programa que los encumbró, pero ¿qué piensan exactamente cuando en las entrevistas toca hablar de Operación triunfo? ¿Qué se les pasa por la cabeza cuando les siguen preguntando por el talent musical? Yo, con todo el cariño del mundo, les dejo caer la pregunta.

"Depende de con la intención que se haga la pregunta", aclara Alba. "Tengo muy buen recuerdo de lo que fue, pero depende de la intención porque hay gente que se lo toma como algo negativo y eso no es ni mi problema ni mi responsabilidad. Tampoco que quieran sacar cosas de contexto con ese tipo de preguntas. Mis respuestas siempre van a ser positivas porque lo recuerdo como algo positivo. Es lo que me ha hecho llegar hasta aquí". Miki la secunda: "El hecho de que podamos vivir de nuestra música es porque OT nos ha hecho llegar hasta aquí. ¿Me molesta que me digan triunfito? No. Lo que me molesta es que me digan: '¿Y qué triunfito?' (imita a algún gañán que se le ha cruzado en el camino). Me da igual, soy un triunfito. Lo soy y estoy orgullosísimo. Nunca en mi vida me había sentido tan feliz como me sentí en la Academia de Operación triunfo".

María Escarmiento / Mikegshot – FLIPTHESHOT para Ron Barceló

¿Y volverían? ¿Aceptarían concursar en ese posible OT: All Stars del que tanto se habla? Miki lo tiene claro. Volvería. También María, aunque confía en los directores de casting para la buena selección de aspirantes. Alba, en cambio, no lo haría: "Yo no me vuelvo a encerrar tres meses. Yo voy de visita y voy todos los domingos si hace falta, pero no quiero que me encierren otra vez. Seguramente luego me de envidia, pero mi terapeuta no me lo va a aconsejar (risas)".

Rumores aparte, Miki Núñez, Alba Reche y María Escarmiento están mirando al frente, a ese futuro incierto e ilusionante que se les presenta. "Pensaba que después del boom de Operación triunfo y Eurovisión la gente no iba a escuchar Iceberg, pero la gente se ha quedado a escucharme. De hecho, he entrado en la lista de LOS40 con Sin noticias de Gurb. Realmente es para lo que vivimos: para hacer música y para hacer directos. Estamos adaptándonos y no resignándonos", señala Miki. “Yo estoy con la presentación de La pequeña semilla y por fin vamos a poder hacer conciertos", anuncia Alba Reche. "Estaba impaciente por hacerlo. Este verano tenemos festivales y espero que antes de acabar el año se haya podido hacer la gira para poder presentar La pequeña semilla a nivel nacional". Y concluye María Escarmiento: "Acabo de hacer un concierto con todo el nuevo material. Tengo muchas ganas de que se relajen todas las medidas porque mi música no encaja mucho si estás sentado. Quiero sacar un EP pronto y espero que eso lo podamos girar con un poco más de tranquilidad".

Alba Reche, Miki Núñez y María Escarmiento / Mikegshot – FLIPTHESHOT para Ron Barceló

Terminamos la entrevista con buen sabor de boca. Hablamos de algunas cosas más cuando la grabadora está apagada y después nos relajamos, nos echamos unos mojitos y disfrutamos de ese plan en barco que cada año busca Brays Efe. Ahí corroboro lo que decía al principio: estos tres, aunque el tiempo y el espacio no les acompañen siempre, van a ser amigos de por vida, y qué bonito ser testigo en este reencuentro tan especial para ellos.