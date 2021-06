Belén Esteban desvela el origen de su amistad con Rosalía

Rosalía es una de las grandes estrellas de nuestro país. La catalana ha revolucionado el mundo de la música, llevando la esencia española a todas partes del mundo. Con el flamenco como bandera, la joven ha colaborado con artistas de la talla de Billie Eilish, The Weeknd o Bad Bunny.

Además, desde que vive en Los Ángeles, la artista se ha convertido en amiga de algunas de las grandes personalidades de Hollywood como Kylie Jenner, Christina Aguilera o Sam Smith. Por supuesto, en España también tiene una gran red de amigos y amigas celebrities: desde Pedro Almodóvar hasta Palomo Spain, pasando por Amaia Romero.

Pero su hay una relación de amistad que nos vuelve locos es, sin duda, la que tiene con Belén Esteban. La princesa del pueblo ha explicado esta semana en el podcast Menudo Cuadro cómo conoció a la joven.

El origen de la amistad de Rosalía y Belén Esteban

“¿Cómo es de fuerte ser amiga de Rosalía?”, le pregunta David Insua a la colaboradora de Sálvame. “Yo es que a Rosalía la quiero muchísimo. Yo siempre he sido muy fan de ella, desde siempre. Me acuerdo que un día en Socialité salió un crítico de música poniéndola fina. Yo me sentí super indignada”, empieza diciendo la de Paracuellos.

Belén continúa explicando que Rosalía es una gran artista: “Yo me quedé alucinada porque me dio las gracias por Instagram. Empezamos hablar ahí. Yo siempre he ido a sus conciertos y tanto ella como su hermana Pili, su madre y su equipo y se han portado fenomenal”.

Belén, que ha salido en redes sociales más de una vez bailando los temas de la estrella española, ha continuado explicando que, aunque no son íntimas amigas, se tienen un cariño mutuo.

“La admiro mucho porque creo que lo ha hecho muy bien, hace una música que gusta mucho y sobre el escenario es una de las mejores. España tendría que estar orgullosa de tener una artista como ella. Tenemos que valorar lo que tenemos”, ha dicho Esteban.

La actuación favorita de Belén Esteban

Belén Esteban ha seguido halagando el gran talento que tiene Rosalía. La presentadora de Telecinco ha continuado explicando que la cantante catalana es una de las mejores artistas que ha visto en directo.

Además, Belén ha confesado cuál es su actuación favorita de Rosalía: “La actuación de los Goya, ¿perdona? Se ponían los pelos de punta. No me digas que no fue una actuación bonita”.

Sin duda, Belén Esteban y Rosalía tienen una relación de lo más bonita. Quizá ahora que la cantante está por España decidan quedar para tomar algo. ¡Nos encantaría!