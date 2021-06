Elden Ring: cuando Dark Souls encontró a George R.R. Martin

Elden Ring, la nueva franquicia de Bandai Namco Entertainment desarrollada por FromSoftware, ya ha desvelado sus mecánicas jugables y ha puesto fecha a su lanzamiento: 21 de enero de 2022. Un nuevo mundo lleno de trasfondo e historias fantásticas entretejido por Hidetaka Miyazaki, creador de la saga Dark Souls, y por George R. R. Martin, autor de Canción de Hielo y Fuego (aka Juego de Tronos).

El videojuego estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de STEAM. El juego es compatible con Smart Delivery en las consolas Xbox. También habrá actualizaciones gratuitas a PS5 para los jugadores que compren la versión de PS4.

Sumérgete en una aventura apasionante y decide el futuro de un vasto mundo lleno de intriga y poder. Lucha contra enemigos formidables con el característico estilo de combate de FromSoftware y descubre un amplio abanico de estrategias ingeniosas que serán posibles gracias a la jugabilidad abierta de Elden Ring, un título de rol y acción.

Los jugadores se embarcarán en un viaje a través de un minucioso mundo hecho a mano anegado por la sangre y la traición, obra de varios personajes con sus propias motivaciones para ayudarte a avanzar o complicarte las cosas, criaturas temibles y adversarios con pasados tumultuosos. A lo largo de sus aventuras, los jugadores decidirán el destino de este reino maldito al descubrir sus secretos y leyendas.

Los jugadores, que disfrutarán de vastos parajes conectados de forma fluida y sin interrupciones con clima real y progresión del día a la noche, estarán totalmente inmersos en el mundo de Elden Ring en cuanto inicien su viaje y escojan su propio camino. Desplázate a pie o a caballo, en solitario u online con otros jugadores, por verdes llanuras, pantanos agobiantes y bosques frondosos.

Escala montañas tortuosas, entra en castillos sobrecogedores y contempla otros parajes majestuosos a una escala nunca antes vista en un juego de FromSoftware. El rol y las opciones de personalización de Elden Ring permiten que los jugadores definan su propio estilo de juego único. La experimentación será clave gracias al amplio abanico de armas, poderes mágicos y habilidades que encontrarás a lo largo y ancho del mundo, de forma que los jugadores puedan seguir caminos que no hayan explorado previamente para progresar.

Elden Ring le da a los jugadores la oportunidad de trazar su propio camino mientras recorren su mundo. Ve de cabeza a un combate feroz con enemigos sobrecogedores o aprovecha los sistemas de combate y sigilo del juego para sacar ventaja. Le corresponde a los jugadores decidir cómo enfrentarse a la multitud de desafíos que les esperan.

"Hemos aplicado todo nuestra experiencia en juegos de fantasía oscura, rol y acción cultivada a lo largo de la saga Dark Souls para crear una evolución clásica y atrevida del género" ha declarado Hidetaka Miyazaki, director de FromSoftware. "Hemos creado un mundo rico con una escala y envergadura espectaculares basado en las leyendas escritas para el juego por George R. R. Martin. Elden Ring es un mundo lleno de misterio y peligros que espera ser explorado y descubierto; un drama en el que varios personajes exhiben sus propias motivaciones espirituales y ocultas. Realmente esperamos que disfrutes experimentándolo en primera persona».

"Me alegra y me emociona anunciar la fecha de lanzamiento de ELDEN RING, un juego nuevo creado por Miyazaki y George R.R. Martin, dos creadores que admiro enormemente y que tienen muchos aficionados entusiastas en todo el mundo. Estoy muy contento y emocionado de poder contaros esta noticia", comentó Yasuo Miyakawa, presidente y director de Bandai Namco Entertainment Inc. "Seguiremos desarrollando Elden Ring no solo como juego, sino también en otras áreas diversas para ofrecer la visión del mundo y el encanto de este título a todos nuestros aficionados de cualquier parte del planeta. Esperamos seguir contando con vuestro apoyo".