Luis Fonsi: “A finales de este año saldrá mi nuevo álbum”

Un programa tan especial como el programa 300 de LOS40 Global Show tenía que tener un invitado muy especial. ¿El elegido para la ocasión? El mismísimo Luis Fonsi. El cantante puertorriqueño regresa al estudio de LOS40 para charlar con Tony Aguilar sobre su último sencillo, los planes que hay para sus conciertos y el futuro álbum que verá la luz antes de que acabe el año.

Programa 300 de LOS40 Global Show

"Felicidades a toda la familia de este magnífico show que ha estado apoyándome con cada sencillo, siempre ayudándome a promocionar mi música. Además, estoy feliz porque por fin estoy en carne y hueso aquí en el estudio".

La trilogía de Luis Fonsi

"No fue planificado lo de trabajar con tres artistas urbanos como Farruko, Rauw Alejandro y Myke Towers. Nació todo muy fluido, hasta medio improvisado. Empecé a escribir canciones y entonces me di cuenta de que una me sonaba a Farruko, otra me sonaba a Rauw y otra a Myke. En el caso de Rauw Alejandro y Myke, que son la nueva escuela, quise trabajar con ellos porque me encanta lo que hacen. Ellos no necesitan mi ayuda".

La historia que hay detrás de 'Bésame'

"Conocí a Myke en un ascensor. Estábamos haciendo los Premios Billboard en Miami. Él estaba en una esquina y yo en la otra. Le saludé, rompí las reglas porque le di un abrazo y ahí compartimos información. Varios meses después nació Bésame y ahora le recuerdo cuando hablábamos en ese ascensor. Estoy contento porque Bésame es una canción que mezcla muchos sabores".

Videoclip oficial de 'Bésame'

Regreso a los escenarios

"Hay algunos shows. Pocos, pero hay conciertos muy específicos en algunos países. La gira grande será en el 2022. Regresamos a España y tenemos una sorpresa porque viene una colaboración muy divertida con alguien a quien quiero mucho. Hay unos planes bonitos para el 2022".

El próximo álbum de Fonsi

"Soy artista de álbum porque mezclo muchos estilos dentro de uno. El álbum me da la amplitud para poder hacer lo rítmico y lo romántico a la vez. Está casi listo, así que espero que a finales de este año esté a la venta".

Si quieres ver la entrevista completa de Luis Fonsi en LOS40 Global Show…¡dale al play!