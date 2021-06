Maikel Delacalle: “Si yo no llego hacer un perreo, el perreo tenía que venir a mí”

Maikel Delacalle se ha convertido en uno de los rostros más solicitados de la industria musical. El joven nos ha hecho bailar al ritmo de canciones como No te enamores, Quisiera o Se va pero vuelve. Y es que el canario es toda una máquina de crear hits.

Lo último que ha lanzado es Una Pregunta con Guaynaa y La espera con Tatiana Delalvz, dos canciones muy diferentes donde vemos la gran versatilidad del Maikel a la hora de cantar. Y es que no hay nada que se le resista.

Además, este mismo verano, Maikel tiene muchas cosas preparadas. El artista De 26 años nos ha revelado algunos de sus planes a corto plazo. Con Sergio Labrador al otro lado de la pantalla, Maikel Delacalle ha hablado sobre cómo surgió su colaboración con Guaynaa:

“Sabía que tenía que venir con él. Yo quería hacer un perreo. Sabes que mi fuerte es el R&B y me hubiese encantado hacer algo con él para ver cómo le queda, pero papi, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Si yo no llego hacer un perreo, el perreo tenía que venir a mí”

Los próximos proyectos de Guaynaa

Además, Maikel nos ha confesado que se vine mucha música R&B próximamente. “Pero también se vienen cosas que te va a explotar la cabeza, géneros que nunca he tocado”, ha dicho el joven.

Además, quiere sacar un remix de Se va pero vuelve y tiene pensado trabajar con Cruz Cafuné y más artistas de Canarias.

Maikel tiene claro que hay mucho talento en España, pero que falta estar más unidos: “¿Por qué crees que en Latinoamérica están tan pegados? Porque son una familia, aquí lo único que hacen es criticarse unos a otros”.

Sin duda, Maikel Delacalle sigue demostrando que es uno de los grandes artistas de nuestro país. Nos morimos de ganas de escuchar todo lo que tiene preparado.