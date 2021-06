De Dani Martín a Omar Montes y Ana Mena: los clips de las 40 canciones que deslumbran esta semana

Si hubiera que condensar en un solo nombre propio el protagonismo de la lista de esta semana, habría que elegir el de Ana Mena. La malagueña no solo ha conseguido el número uno con Solo, su colaboración con Omar Montes y Maffio, sino que pasa a ostentar el récord de permanencia con A un paso de la luna, con Rocco Hunt, que lleva 38 semanas con nosotros (fue número uno tres semanas; ahora está en el #37). ¡Hasta dos veces intervino en el programa! Una para dar su Voto VIP con Rocco y otra para recibir la noticia del liderato con Omar. Pero el chart actual tiene otros puntos de interés. La subida más fuerte ha sido la de Sidecars con Galaxia: ocho posiciones hasta quedarse en el #23. Dos novedades refrescan el ránking: la entrada más importante ha sido la de Doja Cat ft. SZA con Kiss me more (#27), y también hemos recibido a Dani Fernández con Clima tropical (#35). Salen de la lista Nil Moliner con Mi religión (fue número uno dos veces y récord de permanencia: 46 semanas) y Sebastián Yatra y Guaynaa con Chica ideal (que también fue número uno). Todo, y más, lo tienes en el vídeo de la parte superior, presentado por Tony Aguilar.