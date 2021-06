GOT7: siete chicos que expanden sus horizontes

Como se trata de un grupo K-Pop con una reputación de ser divertidos y un poco intranquilos, conocidos por su sentido del humor, la noticia de la salida de GOT7 de la agencia JYP Entertainment asustó a muchos.

Los seguidres del septeto masculino temían que, al no estar bajo una misma compañía, los trabajos de los idols no serían muy seguidos. Sin embargo, los 7 chicos sorprendieron a sus fans, los Aghase, al presentar trabajos individuales con los que han expandido sus horizontes.

El mayor de todos, Mark Tuan, decidió regresar a Los Ángeles, California con su familia. Desde Estados Unidos ha continuado con su carrera, compartiendo vlogs en su canal de YouTube, y lanzando una colaboración con Sanjoy, titulada One in a Million.

Adicionalmente, Mark ha sido la portada en varias revistas, la más reciente es la edición de Junio 2021 de L’Officiel Philipines. A esta portada se le une una colección exclusiva con la marca surcoreana Anessa, llamada MARK TUAN X ANESSA, que fue revelada el 16 de junio.

Por otro lado, el líder del grupo, ahora conocido como Jay B, fue revelado el 11 de mayo como el miembro más nuevo de la familia de H1GHER MUSIC, sello discográfico creado por Jay Park y Cha Cha Malone. Tres días después de esto, el líder de GOT7 lanzó su primer sencillo titulado Switch it Up.

Después su debut en solitario, Jay B compartió en entrevista con 1stLOOK, que su nueva carrera ha traído varios cambios en su vida. La mayor diferencia que destacó fue sus vestuarios para presentaciones. Explicó que los trajes de GOT7 pueden ser descritos como “vestimentas poderosas de idol”, mientras que su ropa individual cuenta con “un estilo de los años 90”.

Mientras tanto, yendo a China con Jackson Wang, el rapero no ha dejado de sorprender a sus fans. Siendo el primero de los miembros de GOT7 en iniciar una carrera solista, y contando con su propia agencia, sus seguidores tenían altas expectativas para su futuro.

Después de firmar un contrato global con Sublime Artist Agency, el idol colaboró con la marca Cartier. Adicionalmente, lanzó su disco LMLY, con el que culminó la romántica historia iniciada con 100 Ways; por si fuera poco, el rapero participó en la canción MAGNETIC del idol de la primera generación del K-Pop, RAIN.

Llegando a la mitad del grupo encontramos a JinYoung, quien fue firmado por la agencia de actores BH Entertainment. Demostrando su talento en el drama Él Es Psicométrico en 2020, el idol masculino ha regresado rápidamente a la televisión.

Desde el 3 de julio, Park JinYoung será un juez llamado Kim Ga On, y su trabajo se da en un mundo alterno al nuestro. La historia de la serie de TvN, llamada The Devil Judge, está llena de codicia, hipocresía y traición, y según JinYoung, esta experiencia ha sido tan valiosa que “siente que debería estar pagando por ella”.

Pero JinYoung no es el único actor de GOT7, YoungJae también se ha posicionado como un actor dentro del grupo. Aunque tristemente solo se había visto a YoungJae en la serie de 2015 Dream Knight, desde el 18 de junio el vocalista puede ser visto a través de Netflix en la serie llamada So Not Worth It.

En este dorama, YoungJae es un joven coreano-australiano llamado Sam. Este chico tiene sus propias metas como hijo del dueño de una cadena de tteokbokki. La historia sigue la amistad y romance que viven 4 chicos de distintas nacionalidades, viviendo en un dormitorio de Seúl.

Por otra parte, está el segundo menor del grupo, BamBam, quien debutó como solista el 15 de junio con su mini álbum riBBon, y su sencillo homónimo. Este lanzamiento llevó al idol tailandés a ser la portada del playlist K-Pop Rising de Spotify.

El tema principal del disco fue compuesto por el artista tailandés, junto a Peter Chun, Andreas Carlsson, Drew Scott, Ryan Kim y earattack. Mientras que Cho Yoon Kyung, Lee Ha Jin, earattack y Luke trabajaron para escribir la letra de esta canción, con que el idol inicia una nueva etapa de su carrera.

Finalmente, está Yugyeom, el menor de los 7 idols. El 17 de junio, el idol lanzó su disco Point of View: U, con el que estrenó 2 sencillos principales, y oficialmente realizó su debut en solitario.

El primero de estos fue lanzado días antes y se titula I Want U Around, una colaboración con la artista de AOMG, DeVita. La canción fue producida por su compañero de agencia GREY, y luego del lanzamiento alcanzó el primer lugar en las listas iTunes en 35 países, por lo que lideró también la lista global de canciones de iTunes.

A pesar de que cada uno de los miembros del septeto está realizando actividades individuales, todos ellos han afirmado que GOT7 sigue existiendo. Estos comentarios los han hecho en videos en vivo, durante entrevistas, o simplemente con la descripción de Instagram, pero el mensaje es claro: los 7 idols no planean dejar de ser GOT7.