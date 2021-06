Adore, el esperado regreso de Zea Mays con dos nuevas canciones

Aiora Rentería, Asier Basabe, Ruben González e Iñaki Imaz forman Zea Mays en 1997, el verano que deciden presentar una maketa a un concurso que les da el impulso necesario para exponerse al mundo. A partir de ese momento la banda comienza su viaje musical: discos, conciertos y el reconocimiento del público y de la prensa.

A día de hoy, Zea Mays es un grupo referente del panorama musical vasco, con 10 discos y más de 20 años de trayectoria. Su estilo pop y rock es único y reconocible en todos sus trabajos, y su último EP 'Adore' no se queda atrás. En un momento en el que todo ha cambiado presentan dos canciones, 'Adore' y 'Zuk borroka hasi', que han escrito para afrontar las adversidades de este último año y que ven la luz sin la necesidad de esperar a publicar un disco completo. Este nuevo modo de trabajar define la nueva etapa tan emocionante que han iniciado y que nos han contado en Cara A de LOS40 Euskadi.

Cara A: Habéis tenido la oportunidad de volver a los directos, ¿cómo fue la sensación de salir al escenario por primera vez?

Aiora: Nosotros fuimos la primera banda que tocó en Euskalherria en directo después de salir todos de casa. Estábamos realmente cagados porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, lo que iba a pasar... Entonces salimos, la gente pegó un grito brutal y nos sentimos muy protegidos. Había una respuesta diferente porque no había tanto movimiento pero realmente fue increíble, yo creo que me pasé los primeros seis temas cantando y llorando a la vez de emoción. El público está sentado, mucho más concentrado escuchando y está al concierto, entonces mucha gente vio el concierto de principio a fin sin ningún tipo de interrupción y lo disfrutó mucho... y eso nos llegó a nosotros también. Es completamente diferente pero se está demostrando que al final la música llega de cualquier manera.

Cara A: Lo que está claro es que de todo lo malo podemos sacar algo medianamente bueno... Las dos nuevas canciones del EP 'Adore' son una apuesta por vivir al día y hacer frente a las adversidades, ¿no?

A: Nuestro disco Atera se queda en el limbo, es un discazo que no ha tenido su oportunidad, lo que necesita un disco. Tampoco podíamos quedarnos llorando con eso, empezamos a hacer temas este año y no sabíamos lo que iba a pasar, lo que no... entonces dijimos "bueno tenemos estos dos temas, los grabamos y los sacamos de manera digital con un video y ya está" porque no hay mucho espacio para estar pensando qué se puede hacer y planificar cosas. Hemos aprendido que tiene que ser todo mucho más rápido, esta es nuestra manera de trabajar ahora. Adore y Zuk borroka hasi, dos canciones que hablan de la situación que estamos viviendo cada uno, que en realidad es una crisis mundial, no personal, y que hay que sacar fuerzas para tirar adelante.

Cara A: Habéis confiado en Ricky Falner, productor de otros grupos como Berri Txarrak o Love os Lesbian.

A: Llevábamos detrás de él unos cuantos años, por problemas de agenda no habíamos conseguido cerrar todo y justo en el momento que haces las cosas más rápido y corriendo ha sido cuando hemos tenido ocasión de trabajar con él. Me ha gustado mucho porque el tío es un músico brutal, tiene un oído exagerado y para hacer coros y todo eso ha sido realmente una gozada, me he sentido super cómoda.

Cara A: ¿Cómo se plantea esta nueva etapa que tenéis por delante?

A: Ahora estamos haciendo más temas y cuando tengamos ya un par los grabaremos y supongo que los sacaremos, seguiremos en la misma línea durante este año. No sé en qué acabará todo esto pero iremos viendo. Tenemos unos cuantos conciertos también. Ir tocando un poquito, haciendo temas, a ver qué tal va el año... y a ver si para el año que viene las cosas son un poco más cercanas y tenemos bolos un poco más calientes, por lo menos de distancia.