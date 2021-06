Quién es quién en la nueva ‘Escuadrón Suicida’: todo lo que debes saber sobre la película

En los despachos de DC tienen claro que James Gunn es un activo seguro. El descomunal éxito que consiguió el director con Guardianes de la Galaxia bajo el amparo de Marvel, la eterna rival de la casa de Batman, ha sido suficiente para que la compañía lo pusiera a los mandos de la nueva película de Escuadrón Suicida. Es raro que DC venda una película suya como "del director de la competencia", pero el universo de Gunn es tan personal e identificable que poco importa que haya trabajado (o vaya a seguir trabajando, porque aún tiene pendiente de estrenar la tercera parte de las aventuras de Star-Lord) en los estudios Marvel: lo que importa es el sello identificativo, la personalidad, y este director la tiene y por eso vende tan bien.

El primer avance de Escuadrón Suicida ya auguraba una buena película. El humor negro combinado con ese aire retro y una acción extrema es parte del mantra que sigue Gunn a la hora de crear sus películas. Hay algo de Guardianes de la Galaxia en esos personajes maltrechos, excluidos, casi patéticos que van acompañados de seres monstruosos como un tiburón parlanchín o una comadreja gigante, pero aquí todo parece mucho más salvaje que en sus anteriores películas y el resultado, al menos por lo que vemos en los avances, aunque pueda despertar nostalgia de las aventuras de Chris Pratt y su troupe integaláctica, probablemente se parezca más a The Boys que a los Guardians.

Uno de los puntos fuertes que tiene Escuadrón Suicida es su reparto. En él nos encontramos con viejas caras conocidas del universo DC, como la Harley Quinn de Margot Robbie, quizás el único personaje salvable de la denostada Escuadrón Suicida que firmó David Ayer en 2016. También nos encontraremos de nuevo con Rick Flag, el personaje de Joel Kinnaman; el capitán Boomerang de Jai Courtney y con el de la siempre interesante Amanda Waller de Viola Davis, sobre cuyas tramas esperamos hayan trabajado y pulido un poco más.

EL ESCUADRÓN SUICIDA - Tráiler Oficial "Lluvia"

Sin embargo, contamos con un montón de personajes desconocidos que no aparecieron en la primera Escuadrón Suicida y que, si no eres fan de los comics, probablemente no conocerás. En LOS40 os hemos querido hacer un repaso de los principales personajes que veremos en la película:

Bloodsport: el mercenario

Idris Elba caracterizado como Bloodsport en un cartel oficial de la película / Warner Bros. / DC / Imagen promocional

Idris Elba (Thor; The Wire) será el encargado de meterse en la piel del hombre que disparó una bala de kriptonita a Superman y lo llevó a la UCI. En los cómics se hacía pasar por un ex-veterano de la guerra de Vietnam atormentado por la barbarie, con lo que justificaba que fuese un terrorista asesino de hombres, mujeres y niños al servicio de Lex Luthor. Aunque su verdadera identidad es la de Robert DuBois, un hombre que nunca pisó el terreno de guerra, sino que fue su hermano Mickey quien se hizo pasar por él en la llamada a filas y murió terriblemente en combate. Esa culpabilidad es la que hace que DuBois se convierta en un frío asesino, hasta que un día el fotógrafo Jimmy Olsen (si viste Smallville sabrás quién es) lo descubre y le hace recapacitar. Presentimos que en Escuadrón Suicida Bloodsport está en la cárcel reflexionando sobre su terrible pasado.

Peacemaker: el pacificador

John Cena caracterizado como Peacemaker o Pacificador / Warner Bros. / DC / Imagen promocional

John Cena fue una de las grandes sorpresas de Escuadrón Suicida. El actor de Fast & Furious 9 y ex de la WWE será el encargado de dar vida Christopher Smith, Peacemaker, un justiciero que se dedica a luchar contra dictadores y señores de la guerra pero que lleva también a sus espaldas un trauma: su padre fue uno de los máximos responsables de un campo de concentración nazi. Los problemas mentales derivados de su situación familiar lo convirtieron en un tipo inestable que actuaba más por vergüenza de su pasado que por una auténtica motivación personal, y al que los fantasmas de todos aquellos a los que ha matado le acechaban y hablaban.

Savant: el genio

Michael Rooker como Savant en un cartel de 'Escuadrón Suicida' / Warner Bros. / DC / Imagen promocional

No es un superhéroe ni tiene poderes especiales, pero sí es un genio, el personaje más inteligente de todo el Escuadrón Suicida. Sus habilidades informáticas son solo comparables a su manejo de las armas cuerpo a cuerpo. Su verdadera identidad es Brian Durlin, un heredero de una gran fortuna que quiere convertirse en un vigilante de Gotham, pero su mala praxis y el descuido que tiene por salvar vidas inocentes hacen que Batman lo aparte del radar. Luchó contra las Aves de Presa, es un torturador profesional y hasta trabajó para la KGB. Lo interpretará Michael Rooker, quien ya trabajó con James Gunn en Guardianes de la Galaxia.

Nanaue: el Rey Tiburón

Cartel promocional de 'Escuadrón Suicida' con Rey Tiburón / Warner Bros. / DC / Imagen promocional

Este personaje a caballo entre Dios de los Tiburones y experimento genético (hay dudas sobre su origen verdadero) será uno de los que debute en el DCEU. En los comics lo hemos visto cruzándose con The Flash y hasta con el Joker, pero aquí es difícil imaginarse cuál de sus numerosas subtramas de villano escogerá Gunn para conducir su historia. Sylvester Stallone, quien también trabajó con el cineasta en Guardianes de la Galaxia 2, le pondrá voz, y promete ser uno de los contrapuntos cómicos de la película.

Ratcatcher II: la susurradora de ratas



Imagen promocional / Warner Bros. / DC / Imagen promocional

Probablemente Ratcatcher sea el ejemplo perfecto de por qué Escuadrón Suicida no es una película sobre superhéroes convencionales. ¿Hablaría un Vengador con ratas de cloaca? Ni siquiera a Ant-Man se le ocurriría. Y esa es precisamente la habilidad especial de este personaje al que da vida Daniela Melchior. Su origen e historia nos es completamente desconocido, ya que el Ratcatcher original, padre de este nuevo personaje femenino, villano de Batman que respondía al nombre de Otis Flannegan, tendrá tan solo un breve cameo encarnado por Taika Waititi. El DCEU ha decidido dar más presencia a mujeres y cederle el testigo a la heredera de Ratcatcher.

Pensador: el súper villano



Cartel promocional / Warner Bros. / DC / Imagen promocional

La historia de un abogado fracasado que utiliza el mal como vía de escape. Al ver cómo los villanos de Gotham son tan inútiles que fracasan siempre, Pensador decide construir un complejo casco que le otorgue habildiades telepáticas para utilizar su extremada inteligencia a la hora de elaborar el mal. El actor Peter Capaldi se meterá en la piel de este personaje.

Blackguard: ¿el tonto del grupo?



Pete Davidson como Blackguard / Warner Bros. / DC / Imagen promocional

El futuro que le auguramos al personaje de Pete Davidson no es nada bueno. En los comics se le presenta como un tipo con bastante poca inteligencia, un villano de poca monta que utiliza un escudo de energía, una maza y un traje súper resistente, aunque se le conoce principalmente por haber sido traicionado por el propio Escuadrón Suicida, llegando a ser brutalmente decapitado. Si veremos o no algo tan truculento en la gran pantalla es un misterio, pero si Gunn es fiel a los comics este personaje será de los primeros en caer.

Polka-Dot Man: el hombre multicolor

Cartel promocional de 'Escuadrón Suicida' / Warner Bros. / DC / Imagen promocional

David Dastmalchian, otro conocido del MCU por ser el hacker de Ant-Man, dará vida a este interesante villano que luchó contra Batman y Robin en los comics y que, al igual que otros de sus compañeros del Escuadrón Suicida, no tiene superpoderes, por lo que debe utilizar su peculiar traje como única arma de combate. ¿Qué tiene de especial? Pues que está enfrascado en una vestimenta blanca con círculos multicolores bajo los cuales se ocultan gadgets especiales diseñados tecnológicamente para el combate, algunos bastante excéntricos.

T.D.K.: el gran desconocido



Nathan Fillion como T.D.K. en una escena de 'Escuadrón Suicida' / Warner Bros. / DC / Imagen promocional

Quizás el personaje más misterioso de esta nueva hornada de antihéroes, ya que muchos nunca han oído hablar de un tal T.D.K., personaje cuya habilidad especial es, atentos, quitarse las extremidades para utilizarlas como armas de combate. En los comics solamente hemos visto un tipo parecido, Arm-Fall-Off Boy, pero no sabemos hasta qué punto James Gunn ha querido inspirarse en él. El encargado de darle vida será Nathan Fillion, estrella de Firefly y Castle.

Escuadrón Suicida llegará a los cines de España el 31 de julio de 2021.