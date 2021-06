La nueva vida de Lorena Bernal: familia, embajadora solidaria y proyección laboral

De la corte de Miss España han salido varias modelos que aprovecharon el tirón mediático para labrar ambiciosas carreras. Es el caso de Lorena Bernal, que tras hacerse con el título en 1999 se convirtió en todo un icono de nuestro país durante la primera mitad del nuevo milenio.

Lorena Bernal se hizo una imprescindible de las pasarelas y de cualquier photocall. No había evento o marca que no quisiera contar con la presencia de esta española nacida en Argentina. Su estatus se disparó y pronto empezó a cumplir su sueño de ser actriz. Protagonizó varias telenovelas (El secreto y Luna negra) y participó en series tan populares como Aída, El Comisario y CSI Miami.

Después le perdimos la pista. Ella se alejó de los medios, pero ahora vuelve con fuerza y está preparada para regresar a la primera línea. Ahora bien, ¿qué ha hecho Lorena Bernal en los últimos años? Te lo contamos en LOS40.

La vida familiar de Lorena Bernal

Hace ya diez años que Lorena Bernal contrajo matrimonio con Mikel Arteta, trasladando toda su vida a Londres. Se casó con el que exfutbolista del Arsenal (ahora es el entrenador de ese equipo) y con el tuvo tres hijos: Gabriel (10 años), Daniel (7 años) y Oliver (5 años). Se dedicó entonces a sus pequeños y aparcó su carrera como modelo y actriz, tal y como ella misma explicó en una entrevista.

“Hace unos años, tras nacer Gabriel, decidí darle prioridad a mi condición de madre y esposa. No quiero compaginar un trabajo constante con una vida familiar. Por eso, selecciono trabajos con los que me sienta identificada y que no me quiten mucho tiempo", afirmó en su momento.

Embajadora de Global Gift

Lorena Bernal vuelve a estar disponible en el sector, aunque de momento se dedica a potenciar su perfil en redes sociales (en Instagram suma más de 40.000 seguidores) mientras actúa como embajadora de Global Gift, la ONG de la actriz Eva Longoria que "tiene como objetivo crear un impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias que se encuentren en situación de necesidad".

Muchos 'Pasapalabras'

Poco a poco, Lorena Bernal quiere buscar nuevas oportunidades laborales y para ello, consciente de que el mercado audiovisual está en auge con la incursión de las plataformas de sreaming, quiere dejarse ver de nuevo en España. Es por eso que la modelo y actriz estará como invitada en Pasapalabra, el concurso estrella de Antena 3. Ella, al igual que Paquita Salas, sabe que el éxito está en hacer muchos Pasapalabras porque así vuelves a estar en el radar.