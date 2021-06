Duncan Dhu y el concierto más multitudinario del pop español: “Ha sido una noche de puta madre”

Pregunta de Trivial: ¿Cuál fue el concierto más multitudinario en la historia del pop español? Todos los medios apuntan hacia Duncan Dhu y a su actuación en la Exposición Universal de Sevilla. Aquel 25 de junio de 1992, a las 11 de la noche, más de 100.000 personas abarrotaban la Plaza Sony en la Isla de la Cartuja. Muchos llevaban esperando más de 10 horas. Y según las palabras que el propio Mikel Erentxun pronunció al despedirse: “Ha sido una noche de puta madre”. No pudieron hacer un segundo ‘bis’. Tuvieron que sacarles escondidos en una ambulancia. Los 40 Principales organizaron ese concierto y otros muchos que llenaron de magia las noches de la Expo.

El 20 de Abril de 1992, el entonces rey de España, Juan Carlos I inauguraba la Exposición Universal de Sevilla. Durante seis meses, la Expo'92 recibió 18 millones de visitantes, algunos de alto nivel mundial como Fidel Castro, François Miterrand o Mijail Gorbachov, y hasta miembros de la realeza como Carlos de Inglaterra, Lady Di o Carolina de Mónaco. Y en ese evento de envergadura, la música ocupó un puesto primordial.

Los 40 Principales y Cadena Dial organizaron en la Plaza Sony de la Isla de La Cartuja, con capacidad para unas 8.000 personas, más de 50 conciertos en directo, que se celebraron todos los martes y jueves, durante las 25 semanas de la Expo. El despliegue de medios fue espectacular. Como explicaba Luis Merino, entonces director de Los 40 Principales: "El coste, solo en infraestructura y personal, supera los 300 millones de pesetas (de las antiguas pesetas)": 600.000 vatios de luz, 40.000 de sonido y la mayor pantalla instalada en Europa, denominada Jumbotron, que era visible desde cualquier punto de la Expo.

Desde abril hasta octubre del 92, por el escenario levantado en la Isla de la Cartuja pasaron los grupos y cantantes más relevantes del panorama musical: "Quisimos aprovechar el mayor altavoz internacional que este año habrá en España para mostrar una imagen amplia del panorama nacional tanto en música joven como en música española", comentaba Merino en el diario El País. Alejandro Sanz, Los Secretos, Luis Miguel, Danza Invisible, Rosario, Luz Casal, Hombres G, Crowded House, Siniestro Total, Presuntos Implicados, Celtas Cortos, Ketama o La Unión, animaron la Expo de Sevilla.

Duncan Dhu, historia del pop español

Todos los conciertos empezaban a las 11 de la noche. Y el jueves, 25 de junio de 1992, justo a esa hora, le llegó el turno a Duncan Dhu. En aquel momento, el grupo llevaba siete años de carrera musical, decenas de conciertos por toda España, seis discos en el mercado. El último, Supernova (1991). Igualmente, sumaban por aquel entonces ocho nº1 en LOS40. Los primeros habían sido No puedo evitar pensar en ti y Jardín de rosas en 1987, y los últimos, Mundo de Cristal y La casa azul en 1991. Duncan Dhu estaban haciendo historia en el pop español

En 1992, los dos componentes de la banda donostiarra, ya habían puesto en marcha sus proyectos paralelos en solitario. Diego Vasallo con Cabaret Pop tenía ya dos discos en el mercado y un nº1 en Los 40 Principales (Juegos de amor) y Mikel Erentxun estaba a punto de lanzar su debut como solista. El álbum Naufragios vería la luz en octubre de 1992.

“Ha sido una noche de puta madre”

“Aparte de apretados, hay personas que llevan aquí desde la una, desde las dos o desde las tres de la tarde ocupando sitio, por eso no os voy a hacer esperar más. La Cartuja de Los 40 Principales os presenta a uno de los grupos más punteros del panorama nacional. ¡Con todos vosotros DUNCAN DHU!”. Había una tremenda expectación. Miles de personas gritando y con los brazos en alto recibían al popular dúo, que se hizo un poco de rogar. Salieron poco a poco. Primero los músicos y a continuación (¡con cazadora de cuero!) apareció Diego Vasallo. Ya iniciados los primeros acordes de Supernova, asomó Mikel Erentxun con camisa negra de manga larga.

Mundo de cristal, Palabras sin nombre, Una calle de París.... entre canción y canción Mikel se dirigía al público con un "Buenas noches, Sevilla" o "Muchísimas gracias, Sevilla". Se despidieron con Cien gaviotas. Obviamente, el público pidió más, y Mikel y Diego salieron a hacer el primer bis. A esas alturas de la noche, y con el calor estival sevillano, solo llevaban un chaleco abierto. Cantaron Esos ojos negros, Paloma blanca y Casablanca. La canción incluida en su debut de 1985, el mini-LP Por tierras escocesas, fue la última. Mientras la cantaba, Mikel se despojó del chaleco, bajó del escenario, y se acercó al público.

“Hasta siempre Sevilla, muchísimas gracias. Ha sido una noche de puta madre. Sois de puta madre, Sevilla. Hasta siempre”. Con estas palabras de Erentxun concluyó el que está considerado el concierto más multitudinario de la historia del pop español. Una hora y 20 minutos. 18 canciones.

“La única vez que tuvimos que salir en ambulancia”

Aunque quisieron, no pudieron hacer un segundo 'bis' Aquella noche ocurrió algo inédito: Tuvieron que sacar Duncan Dhu escondidos en ambulancia. Se lo contaba Mikel Erentxun a Sole Giménez y a Nacho García Vega en el programa de La Sexta A mi manera: “Yo nunca he visto tanta gente. De hecho, nos dijeron que había sido el concierto récord de asistencia. Lo que sí es verdad es que, en un momento dado, subimos arriba, a la pantalla. Hicimos fotos... era increíble. Fue la única vez en toda mi vida que tuvimos que salir en una ambulancia. En el siguiente bis, cuando íbamos a salir a cantar nos dijeron 'no, no, no, que salga solo la banda y vosotros os metéis aquí y os vais, porque si no va a ser imposible’. La gente estaba ya arremolinando por detrás de la zona de camerinos”.

Más de 100.000 en una plaza para 8.000

Resulta sorprendente que en la Plaza Sony, con capacidad 8.000 personas, pudieran reunirse más de 100.000. El Correo de Andalucía, en Agosto de 2013, recordaba aquel “memorable concierto en la Plaza Sony de la Expo’92 el 25 de junio de aquel mágico año. Un show que, según diversas fuentes, congregó a nada menos que ¡120.000 personas!, una cifra nunca antes, ni después, superada en España. ¿Exageración sevillana?”. El Diario de Sevilla, coincidía: “En la Expo metieron a más de cien mil personas en un concierto...”

En una entrevista a Mikel Erentxun para Pozuelo In, cuando le preguntan por su concierto más memorable, su respuesta no deja lugar a dudas: “El concierto más impresionante que hemos dado fue el de la Expo 92 de Sevilla, en la Plaza Sony, había unas cien mil personas, un disparate, fue brutal.”

Hoy poco queda de la mítica plaza que albergó el histórico concierto de Duncan Dhu o de la imponente pantalla Jumbotron, que fue vendida a pedazos y repartida por el mundo.