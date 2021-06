Damon Albarn anuncia nuevo disco para noviembre y publica una canción

El líder de Blur y Gorillaz, Damon Albarn, ha anunciado cuándo será la fecha de publicación de su nuevo disco en solitario, que llevará por título The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows. Será el próximo 12 de noviembre cuando podremos escuchar el largo al completo, que será el segundo trabajo en solitario publicado por el cantante.

Para dar a conocer cómo será el sonido de este largo, ha estrenado también la canción que le da título y da buena pista de cómo será el resto de su repertorio. Como ya demostró con su anterior LP, Everyday Robots, el artista opta por una propuesta más pausada respecto a la que ha llevado a cabo durante estos años en las bandas que lidera.

Este nuevo trabajo fue originalmente concebido como una pieza orquestal inspirado principalmente en gélidos paisajes de Islandia. Durante los meses de confinamiento, el también miembro de The Good, The Bad & The Queen retomó estas 11 canciones para adaptarlas a su situación actual y transmitir con ellas parte de sus pensamientos.

En ellas, reflexiona acerca de la pérdida, la fragilidad de la vida, el caos o el renacimiento de las cosas. Así, busca narrar desde su punto de vista algunas de las preocupaciones universales que a todos nos ha dado por pensar, al menos, una vez en la vida.

Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows

“He atravesado un viaje oscuro por mí mismo a la vez que componía este disco y me ha hecho creer que puede seguir existiendo una fuente pura”, ha comentado el cantante, que se ha inspirado en un poema de John Clare llamado Love And Memory para el título de este nuevo trabajo.

Esta reconversión de Damon también se ha trasladado a sus redes sociales, ya que ha publicado diferentes fragmentos de la nueva canción y parte de su letra tanto en su cuenta oficial de Twitter como Instagram. En esta última, donde cuenta con 484.000 seguidores, donde se ha notado más este cambio radical de registro, ya que solo cuenta con tres publicaciones recientes de The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows.

Damon Albarn llevaba siete años sin publicar un álbum en solitario, ya que se estrenó en esa modalidad con Everyday Robots en 2014, un disco intimista y reflexivo en el que habló sobre sin reservas sobre temas que hasta entonces no había formulado con tanta claridad: sus miedos, su perspectiva de futuro, sus relaciones personales o su pasada adicción a las drogas. En aquella ocasión, el frontman de Blur aprovechó para incluir sonidos muy diferentes a los escuchados previamente en las bandas de las que es líder, como ritmos africanos, funk o soul.