Nuria Roca publica una foto de la operación bikini y recibe tantas críticas que tiene que matizar

“…este verano creo que me voy a quedar sin el mar en el cuerpo y sin este cuerpo en el mar… 🤪😂🤦🏻‍♀️ #PondréEstaFotoEnLaNevera #OperaciónBikini #AúnHayTiempo #MañanaEmpiezo #NoEstáTodoPerdidoOsí 🤐😅🔥 Buenos Días 🥓🍔🧀🍷🍫🍰🍟🍩🍳🍕🍹🥞🍳”. Este texto, junto a una foto de Nuria Roca en bikini luciendo una espectacular figura, ha revolucionado a sus seguidores.

Y es que parece que la colaboradora de El Hormiguero no ha tenido tiempo de centrarse en la tan manida operación bikini que cada día tiene menos adeptos, y ha optado por compartir una foto de hace algún tiempo, que algunos han creído que era actual.

No han faltado las críticas por esa obsesión por lucir un cuerpo perfecto y ese estereotipo de que las mujeres tienes que someterse a la operación bikini para poder lucir bien en verano.

“No alentemos a la obsesión, por favor... 😢”.

“Tienes un cuerpo y es verano. No hace falta nada más!! #abajoestereotipos #saludsintonterias”.

“Más cuerpos SANOS, quererse mucho y bien. Menos operaciones bikinis”.

“Se puede no estar tan delgada y estar bien”.

“Nuria espero que lo digas porque te quedas sin vacaciones, porque, de otra forma estás fomentando que la gente no se quiera . Estas fomentando que la gente busque un ideal de belleza que no Existe, cada cuerpo es único y perfecto. Tú estás estupenda, pues fantástico disfruta de ello”.

Matizando su publicación

Dadas las críticas, ha querido matizar su publicación añadiendo un texto aclaratorio: “A ver… estoy encantada de que algunos creáis que esta foto es de ahora y penséis que estoy delgadísima… obviamente no lo es, es más, es del 2008 o 2009 de un verano en Ibiza…”.

“Empieza el verano y quería poner una foto, he visto ésta, me ha parecido estupenda y la he subido (para gustos colores, faltaría más…) y he añadido el comentario de que este año me voy a quedar sin playa por trabajo (ni tan mal;) y que además no me ha dado tiempo de hacer ‘operación bikini’…”, seguía explicando sobre sus intenciones con esta foto.

Eso sí, no ha renegado de esa operación bikini que algunos han criticado. “Porque sí, todos los años la hago, como la mayoría, con más o menor suerte… Claro que se pueden tener kilos de más, claro que hay que estar a gusto con uno mismo, claro que estoy contenta con mi cuerpo… pero eso no quita que queramos estar mejor, que nos cuidemos y queramos quitarnos algún kilito para que el bikini nos siente mejor, no seamos hipócritas… 🙋🏻‍♀️ Para los que no necesitan aclaraciones, GRACIAS ♥️"” concluía su explicación.

Y claro, como era de esperar, también ha recibido piropos, empezando por el de su marido.