Orgullo de Generación Z: las canciones que inspiran a los más jóvenes

Hay canciones que inspiran, que nos ayudan a conocernos mejor y a empoderarnos. Temas que marcan a una generación y que hacen que las personas que llegan después se sientan mucho más cómodas con su propia persona. Canciones que, sin la influencia de todas aquellas personas que fueron por delante en su momento, no serían posibles. Resumiendo: canciones por las que sentir mucho orgullo.

La sociedad avanza y la industria musical también. Cada vez son más las artistas que cantan sin ningún tipo de miedo historias LGTBIQ+, siendo ellas mismas y sin ningún tipo de miedo a la hora de mostrarse tal y como son. Porque, le pese a quien le pese, hay que celebrar el orgullo de ser uno mismo. Y, por supuesto, cantarlo a los cuatro vientos.

Las nuevas generaciones musicales lo saben muy bien y sus canciones empoderan a las personas LGTBIQ+. Ya sea porque ellos mismos forman parte del colectivo o por las letras de sus temas donde reivindican sus derechos, las nuevas generaciones musicales vienen pisando fuerte. ¡Y no podemos estar más orgullosos y orgullosas!

Orgullo de Generación Z

En LOS40, os traemos una playlist titulada Orgullo de Generación Z, con grandes temas como Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X, Diva de Javiera Mena o La culpa de Alba Reche. Tampoco faltan canciones más bailables como La niña de María Peláe, Todas mis Ex tienen novio de Ginebras o Maricón de Samantha Hudson.

Además, también descubrimos artistas nuevos que defienden con mucho orgullo sus canciones. Es el caso de Warmi y Ya no pienso en él, la preciosa balada Ni se nota de Jimena Amarillo o Traición de Laskaar. ¡Vamos, que hay de todo!

Sin duda, llegó el momento de disfrutar de la mejor música con mucho orgullo y descubrir nuevos artistas que formarán parte de la banda sonora de tu vida. ¡Dale al play y disfruta!