Este es el grado de egocentrismo que tienen los artistas

Uno de los momentos más especiales del año para el equipo de Anda Ya es, sin duda, el Primavera Pop, y más todavía tras un año de parón por la pandemia.

Aun así, el pasado viernes pudimos volver a disfrutar de esa inolvidable noche en la que recuperamos el buen rollo y la música en directo que tanta falta nos hacía.

Si hubo alguien que se frotó las manos cual mosca planeando a quién picar, ese fue nuestro compañero, Karin Herrero, que no deja pasar una sola oportunidad de meter cizaña a los artistas. Aunque algunos le rehúyen en cuanto le ven ocupando su puesto de asalto en la alfombra roja, otros le cogen el gustito a eso de que nuestro reportero favorito les ponga a prueba.

En Anda Ya hemos sido los primeros en escuchar el juego del ego de los artistas que Karin grabó durante el photocall antes del festival. Vas a flipar con las respuestas de sus víctimas.

Anda Ya - Karin Herrero somete a los artistas al "Juego del ego"

Algunos ya estaban al tanto del rollo que se trae el reportero más dicharachero de Anda Ya, pero Omar Montes, por ejemplo, llegó virgen y sin saber la que se le venía encima. Aseguró estar al tanto de las carreras de todos sus compañeros, pero no supo contestar a ninguna pregunta. A "dime una canción de Nil Moliner", Omar respondió, “es que tiene muchas”. Para contestar a qué edición de Operación Triunfo había ganado Aitana, empezó a decir años desde el 2019 bajando hasta 2017, para después averiguar que, Aitana nunca ha ganado OT. Lo mismo le pasó a Lola Índigo, que estaba convencida de que Aitana había ganado la edición del talent en la que ambas habían participado.

Ana Mena se siente cómoda con Karin, aun sabiendo que no suele acertar en sus respuestas. Fue sometida una vez más a la pregunta: “nómbrame a los miembros de Dvicio” y aunque Karin no parecía tener ninguna fe en que acertase, esta vez, la cantante había estado estudiando y supo no sólo darle los nombres, sino también señalarlos en una foto.

Lo que ni Ana, ni muchos otros supieron acertar fue el título de la canción con la que Blas Cantó ha representado a España en Eurovisión. En opinión de Marc Seguí, la canción de Blas fue Aleluya. Hasta nuestra presentadora, Cristina Boscá que trató de evitar el cruce de miradas con Karin en la alfombra, tuvo que responder a la pregunta, y por supuesto, se equivocó. La única que estuvo cerca de acertar fue Aitana, porque ella misma tiene Vas a quedarte, un título que se asemeja bastante al Voy a quedarme de Blas.

A la pregunta “dime dos canciones de Marc Seguí” Dani Fernández tenía muy claro que una era Tiroteo y la otra, también. Cristina Boscá, que estuvo mencionando Tiroteo en Anda Ya durante varios días, ni recordaba el título.

Así que ve hincando codos, porque ya sabes que Karin no solo se pasea por las alfrombras rojas, sino también por las calles, en busca de víctimas a las que atacar con sus preguntas.

